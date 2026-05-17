Παντρεύτηκαν μυστικά στην Πλάκα η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέρλα

Υπό άκρα μυστικότητα και με ελάχιστους φίλους να τους περιβάλλουν, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στην Πλάκα.

Παρά τις φήμες που ήθελαν ο γάμος να γίνεται στις αρχές του καλοκαιριού, το ευτυχισμένο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου χωρίς να τους αντιληφθεί, σχεδόν, κανείς. Πάντως, ελάχιστες φωτογραφίες έχουν διαρρεύσει από την τελετή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα στράπλες νυφικό από δαντέλα, δια χειρός της Celia Kritharioti, σε στενή γραμμή, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι.

Κουμπάροι τους ήταν μία φίλη της ηθοποιού μαζί με τον σύντροφό της. Το ζευγάρι που ήθελε να επικρατεί διακριτικότητα στην πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους, δημοσίευσε την αναγγελία στην εφημερίδα «Πολίτης Χίου» ώστε να μη γνωστοποιηθεί. Εκεί αναφερόταν ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Αττική χωρίς όμως να δίνονται περεταίρω λεπτομέρειες.

Στην αγγελία αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στη Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονυσίου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».