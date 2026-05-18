Αθηνά Οικονομάκου - Τσερέλα: Ο ιερέας που τους πάντρεψε δηλώνει «Είχαν χαρά, άγχος, συγκίνηση»

Το Σάββατο 16 Μαΐου η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα και δίπλα τους είχαν ελάχιστα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ κουμπάροι τους ήταν μια πολύ στενή φίλη της ηθοποιού με τον σύντροφό της.

«Στην περίπτωση γάμου μεταξύ Καθολικού και Ορθόδοξης βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι όπως όλοι οι γάμοι. Δεν έχει κάποια διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε Μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, τη συγκίνηση, με όλα».