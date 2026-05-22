Οικονομάκου: Ερωτευμένη και χαμογελαστή κάνει τις πρώτες δηλώσεις μετά τον γάμο με τον Τσερέλα

Λίγες μέρες μετά τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα που κρατήθηκε επτασφράγιστο μυστικό, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών που την περίμεναν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ έφευγε για Λισαβόνα προκειμένου να κάνει το bachellorete πάρτι μαζί με τις φίλες της.

«Ευχαριστούμε για τις ευχές. Είναι όλα πολύ όμορφα, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλάβατε, ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς. Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε. Ήταν όλα πολύ όμορφα» ήταν τα λόγια της.