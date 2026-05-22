LIFE Αθηνά Οικονομάκου Showbiz

Οικονομάκου: Ερωτευμένη και χαμογελαστή κάνει τις πρώτες δηλώσεις μετά τον γάμο με τον Τσερέλα

Ο γάμος τους έγινε το Σάββατο 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία λίγων αγαπημένων προσώπων.

Caption
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Λίγες μέρες μετά τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα που κρατήθηκε επτασφράγιστο μυστικό, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών που την περίμεναν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ έφευγε για Λισαβόνα προκειμένου να κάνει το bachellorete πάρτι μαζί με τις φίλες της.

«Ευχαριστούμε για τις ευχές. Είναι όλα πολύ όμορφα, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλάβατε, ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς. Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε. Ήταν όλα πολύ όμορφα» ήταν τα λόγια της.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Αθηνά Οικονομάκου Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader