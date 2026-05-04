Μπρούνο Τσερέλα για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα ήθελα παιδιά μαζί της, αλλά θα σεβαστώ την απόφασή της»

Ο Μπρούνο Τσερέλα ήταν καλεσμένος στο διαδικτυακό «Game On» της Ντορέττας Παπαδημητρίου και αφού μίλησε για το πώς ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ αποκάλυψε το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα να στέλνει μηνύματα στην Αθηνά Οικονομάκου στο Instagram!

«Μια μέρα ήμουν στην Αθήνα και έβλεπα τηλεόραση, αναζητούσα μουσική γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά. Και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη και έγραφε Αθηνά Οικονομάκου. Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Μετά από περίπου 20 ημέρες της έστειλα μήνυμα, την ρώτησα πώς είναι, της είπα ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της. Μιλούσαμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες, γνωριστήκαμε από κοντά. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, όλα ήταν πολύ όμορφα.

Εγώ τότε ήμουν μόνος, σε μια καλή φάση της ζωής μου, στο τέλος της καριέρας μου και σκεφτόμουν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να είμαι με κάποια. Σε εκείνη τη φάση έβλεπα τη ζωή με άλλον τρόπο. Είχα μια σούπερ καλή σχέση για 12 χρόνια και σκεφτόμουν ότι ήταν καλός άνθρωπος, αναρωτιόμουν λοιπόν γιατί την έληξα! Ξέρω τι σημαίνει να χτίζεις κάτι, να περνάς δυσκολίες αλλά και την καθημερινότητά σου μαζί με έναν άνθρωπο. Μετά την τελευταία μου σχέση, που ήταν τέλεια, σκέφτηκα ότι ίσως ο γάμος και η οικογένεια να μην είναι για μένα. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου να μην πιέζομαι. Τότε γνώρισα την Αθηνά. Όλα έγιναν πολύ φυσικά».

«Θα ήθελα να έχω τη δική μου οικογένεια μαζί με την Αθηνά»

«Ειλικρινά θα ήθελα παιδιά. Όταν μιλάμε γι’ αυτό της λέω: εσύ είσαι η γυναίκα, θα σεβαστώ τη δική σου απόφαση. Αν θέλει να μείνουμε όπως είμαστε, είμαι εντάξει. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Εννοείται πως δεν είμαι ο πατέρας των παιδιών της, αλλά θέλω να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος που μπορούν να έχουν δίπλα τους, ένας φίλος. Έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση.

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να έχω και μια δική μου οικογένεια, ένα παιδί μαζί με την Αθηνά. Θα δούμε, δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο γνωρίζουμε και την ηλικία μας».