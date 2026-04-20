Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Σχόλασε ο γάμος - Τι αλλάζει στην τελετή

Πολύς λόγος έγινε για τον γάμο που ετοιμάζει η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα το τριήμερο 26-28 Ιουνίου στην Πάρο. Κι εκεί που όλοι νομίζαμε πως το ζευγάρι θα παντρευτεί στο εκκλησάκι πλάι στο κύμα, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως τελικά οι δυο τους δεν θα κάνουν θρησκευτικό γάμο καθώς εκείνος είναι Καθολικός και εκείνη Ορθόδοξη.

Αντ’ αυτού θα κάνουν μια γαμήλια τελετή (στο ξενοδοχείο των γιων του Γιάννη Πάριου), σαν αυτές που βλέπουμε στις αμερικανικές σειρές, όπου θα ανταλλάξουν τους όρκους αγάπης μπροστά σε συγγενείς και φίλους, μετά θα έχουμε φιλιά, φωτογραφίες και αμέσως πάρτι μέχρι τελικής πτώσης!

Μια μέρα πριν, την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα έχει προηγηθεί το pre wedding party στην Παροικιά, ενώ την Κυριακή 28 Ιουνίου οι καλεσμένοι θα παρευρεθούν στο αποχαιρετιστήριο πάρτι που θα λάβει χώρα πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο.