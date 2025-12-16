Οικονομάκου: «Πριν 20 χρόνια ζούσα σε γκαρσονιέρες... δεν φανταζόμουν καν ένα σπίτι σαν κι αυτό»

Η Αθηνά Οικονομάκου ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έχει καταφέρει στη ζωή της και πιο συγκεκριμένα για το σπίτι που κατάφερε να αποκτήσει, ύστερα από πολλά χρόνια δουλειάς όπως εξήγησε στην μακροσκελή ανάρτηση που έκανε με ένα story στο instagram.

«Γυρίζω σπίτι και η καρδιά μου γεμίζει. Γεμίζει ευγνωμοσύνη, ζεστασιά, ασφάλεια. Γιατί αυτό το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος… είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας, το καταφύγιο της οικογένειάς μου. Είναι εκεί όπου νιώθω προστατευμένη, ήρεμη, ο εαυτός μου. Ένα σπίτι ζεστό, γεμάτο αγάπη, παρουσία και αληθινή ζωή.

Και δεν μπορώ να μη σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος μέχρι εδώ. Πριν από 20 χρόνια, όταν ήρθα στην Αθήνα, ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες, σε διαμερίσματα περαστικά, με όνειρα μεγάλα αλλά μέσα μου χωρίς καμία βεβαιότητα ότι κάποτε θα φτάσω εδώ. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι μια μέρα θα ανοίγω την πόρτα ενός σπιτιού σαν κι αυτό. Ένα σπίτι που να με χωράει ολόκληρη. Που να μας χωράει όλους.

Τίποτα από αυτά δεν ήρθε εύκολα. Ήρθαν με κόπο, με δουλειά, με υπομονή, με θυσίες. Ήρθαν βήμα-βήμα, μαζί με όλα όσα με διαμόρφωσαν, με όλα όσα άντεξα και όλα όσα πίστεψα όταν δεν ήταν αυτονόητο να πιστεύω.

Tώρα, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, νιώθω την ανάγκη να σταθώ για λίγο. Να κοιτάξω πίσω, να αναπολήσω, και κυρίως να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Για το σπίτι αυτό. Για την οικογένειά μου. Για τη διαδρομή. Για μένα. Αυτή είναι η δική μου δήλωση ευγνωμοσύνης. Για όλα όσα έγιναν, για όλα όσα είναι, και για όλα όσα έρχονται» εξομολογήθηκε η ηθοποιός - επιχειρηματίας.