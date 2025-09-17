Αθηνά Οικονομάκου: «Στη ζωή μου υπήρχαν πιο πολλά σκοτάδια, παρά φως, δεν έχω περάσει εύκολα»

Η Αθηνά Οικονομάκου άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, την απόφασή της να αλλάξει εντελώς τη ζωή της, τα παιδιά της και φυσικά τον έρωτα της ζωής της, τον Μπρούνο Τσερέλα! «Εγώ ευθύνομαι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου, δεν μου φταίει κανένας άλλος για τους ανθρώπους που έχω επιλέξει, φίλους, σύντροφο, οικογένεια, δουλειά, επιχειρήσεις, παρέες… Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Μόλις φτάνεις σε αυτή τη συνειδητοποίηση και επιλέγεις να την αλλάξεις, και ξέρεις ότι είναι στο χέρι σου, μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα.

Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι και ρίχνεις ευθύνες τριγύρω, δεν σε βοηθάει και δεν οδηγεί πουθενά, καταλήγεις πάλι στα ίδια, οπότε παραμένεις ο ίδιος και πάλι προκαλείς τις ίδιες καταστάσεις. Έκανα πολλές αλλαγές στη ζωή μου και πήρα όλη την ευθύνη των πράξεων και των επιλογών μου. Έχουν πολύ μεγάλα κόστη αυτές οι αλλαγές, ο δρόμος είναι πολύ πιο δύσκολος από ότι νομίζεις στην αρχή, αλλά το φως που βγαίνεις μετά και το τι μπορείς να απολαύσεις και με τι τρόπο, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα… Νιώθεις ότι ζεις, ότι δεν έχεις ξαναζήσει! Θέλει πόνο, μόχθο, προσπάθεια, επιμονή, πρέπει να υποφέρεις…

«Τα παιδιά μου ζουν σε ένα σύννεφο»

Υπήρχαν και σκοτάδια. Συνέχεια, σε όλη μου τη ζωή, υπήρχαν πιο πολλά σκοτάδια παρά φως. Απλώς είμαι ένας άνθρωπος που μάλλον το ένστικτο επιβίωσης με έκανε να μη το δείχνω… Υπήρχαν πάρα πολλά σκοτάδια και πολύ δύσκολες στιγμές και δεν έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου είναι η αλήθεια.

Δεν υπάρχει και λόγος να ανοίξουμε αυτό το θέμα, αλλά έχω ζοριστεί πολύ με πολλά θέματα από πολύ μικρή ηλικία, γι’ αυτό και νομίζω έχω αυτή τη δύναμη. Αυτό είναι και το μόνο που με τρομάζει σε σχέση με τα παιδιά. Επειδή δεν έχουν περάσει δυσκολίες, προσπαθώ με πολλούς τρόπους να τους δείξω πώς είναι η πραγματική ζωή εκεί έξω γιατί ζουν σε ένα σύννεφο!»

«Δεν υπάρχει ζήλια μεταξύ μας»

Η Οικονομάκου αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα και αποκάλυψε πως δεν είχε ποτέ στόχο της τον γάμο, αν και δέχτηκε πρόταση από τον καλό της. «Έχει γίνει πρόταση γάμου. Εξαρχής ήταν τόσο έντονο, που δεν θεωρήσαμε ότι περάσαμε το στάδιο της γνωριμίας. Ήρθαν όλα πολύ ομαλά. Είναι κάτι μαγικό και εύχομαι να κρατήσει για πάντα.

Δεν είχα ποτέ στόχο τον γάμο, δεν το κυνήγησα ποτέ. Δεν με απασχολεί. Θέλω να ζω όμορφες στιγμές. Οι επιχειρήσεις του Μπρούνο είναι στο Μιλάνο. Έχουμε δύο βάσεις και δύο σπίτια. Μοιράζουμε τον χρόνο μας μια εδώ, μια εκεί. Τώρα έχουμε να βρεθούμε δέκα μέρες. Όταν μπούμε σε μια ροή, βρισκόμαστε ανά βδομάδα. Μου λείπει πολύ όταν είναι μακριά. Δεν υπάρχει ζήλια μεταξύ μας».