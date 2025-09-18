Αθηνά Οικονομάκου: Έξαλλη με το μήνυμα «Αν ασκούσες την υποκριτική ακόμα στη Σκάλα Λακωνίας θα ήσουν»

Άστραψε και βρόντηξε η Αθηνά Οικονομάκου όταν έλαβε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα μήνυμα - με αφορμή τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» στην οποία μεταξύ άλλων μίλησε για την πολυτελή ζωή που κάνει, λέγοντας ότι τα χρήματα που ξοδεύει, έχει δουλέψει σκληρά για να τα βγάλει - το οποίο έλεγε τα εξής:

«Δεν είναι με λεφτά που έχεις βγάλει με τον ιδρώτα σου, είναι όλα χορηγούμενα αυτά που δείχνεις και διαφημίζεις. Από τα γυαλιά που φοράς, μέχρι τα ταξίδια που πας. Σε πληρώνουν για να ανεβάζεις ποστ με πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες. Από την ιδιότητα της ηθοποιού -αν την ασκούσες- ακόμα στη Σκάλα Λακωνίας θα ήσουν. Για να ξέρουμε τι λέμε».

Και η ηθοποιός δεν άργησε να απαντήσει λέγοντας: «Επειδή σπανίως μεν, αλλά ως Μανιάτισσα καμιά φορά μου γυρνάει το μάτι… Πολύ θα ήθελα μια φορά, μια (γιατί ως επί το πλείστον γυναίκες είναι) να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο».

«Καρφάκι δεν μου καίγεται αλλά μιας και σήμερα μιλάμε ανοιχτά, θέλω να πω εκ μέρους πολλών εδώ μέσα πως ΜΠΟΥΧΤΙΣΑΜΕ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!».