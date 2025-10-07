Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: «Το 2025 τελειώνει, δεν προλαβαίνουμε για γάμο»

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα πολλά ταξίδια που και οι δύο κάνουν από Ελλάδα και Ιταλία ώστε να βρεθούν μαζί και να βρίσκονται όσο περισσότερο μπορούν ο ένας στην καθημερινότητα του άλλου.

«Τα ταξίδια μας πάνε με χαρά! Πάω συνέχεια Ιταλία, τα κλασικά… Είναι πολύ ωραία. Το έχουμε συνηθίσει, το απολαμβάνουμε, περνάμε όμορφα. Μου αρέσει αλλιώς δεν θα το έκανα. Επιλέγω στη ζωή μου να κάνω μόνο πράγματα που αγαπώ, αλλιώς δεν τα κάνω».

«Πρέπει να υπάρχει και ένα όριο»

Η ηθοποιός απάντησε και στις αρνητικές κριτικές που δέχεται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι κάτι αναμενόμενο, απλώς κάποιες φορές πρέπει να υπάρχει και ένα όριο, το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει γιατί οι άνθρωποι το υπερβαίνουν χωρίς την έγκρισή σου! Ωστόσο νομίζω με τη στάση μου, δείχνω ακριβώς τι άνθρωπος, τι επιτρέπω και τι όχι και ο καθένας μπορεί να το διαχειρίζεται όπως θεωρεί.

Τα σχόλια τα αρνητικά θα υπάρχουν, όπως υπάρχουν και τα θετικά που είναι -ευτυχώς- πολλαπλάσια, οπότε μένω σε αυτό. Ο κύριος Τσερέλα έχει μόνο θετικά σχόλια και αγάπη γιατί ζει σε μια άλλη χώρα. Η νοοτροπία η δική μας όσο πάει και χειροτερεύει. Εκείνος λοιπόν δεν δέχεται τέτοια σχόλια, δεν τον αφορούν, αλλά και να δεχόταν θα τα διαχειριζόταν όπως κι εγώ με αδιαφορία, αγάπη, σεβασμό προς όλους και ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του, δικαίωμά του».

«Εδώ είναι το σπίτι μας»

Η Οικονομάκου αποκάλυψε και πότε είναι η καλύτερη χρονιά για γάμο! «Το 2025 τελειώνει, δεν προλαβαίνουμε! Παντού περνάω όμορφα. Στην Ελλάδα όμως είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας είναι εδώ. Εδώ είναι η βάση μας, εδώ θεωρεί ότι είναι το σπίτι του, απλώς λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων πηγαινοέρχεται κι αυτός Μιλάνο κι εγώ επίσης».