Οικονομάκου - Τσερέλα: Ξέφρενη νύχτα με Θεοδωρίδου και Ρουβά (φωτό)

Η Αθηνά Οικονομάκου πήρε τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα και βγήκαν βόλτα στην αθηναϊκή νύχτα. Και τι καλύτερο από το να απολαύσουν το νυχτερινό σχήμα στο Έναστρον, εκεί δηλαδή όπου εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά.

Always in style

Με το που έσκασε μύτη το ζευγάρι στο μαγαζί, όλα τα βλέμματα γύρισαν επάνω τους και όχι άδικα. Αθηνά και Μπρούνο ήταν απίστευτα όμορφα μαζί, με φοβερό ντύσιμο και στιλ που θα ζήλευαν πολλοί. Εκείνη φορούσε παντελόνι, ένα τοπ και σακάκι, όλα σε αποχρώσεις του καφέ.

Εκείνος επέλεξε μια πολύ φαρδιά και ιδιαίτερη παντελόνα λαδί χρώματος που τη συνδύασε με ένα μαύρο t-shirt. Κομψοί, χαμογελαστοί, ερωτευμένοι οι δυο τους πέρασαν ανάμεσα από τον κόσμο και κατευθύνθηκαν στο τραπέζι τους για να απολαύσουν το πρόγραμμα.

φωτογραφία NDP

Και λίγο backstage

Κάποια στιγμή μάλιστα, όταν ο Ρουβάς ήταν επί σκηνής, πετάχτηκαν μέχρι τα καμαρίνια για να μιλήσουν στη Θεοδωρίδου και να φωτογραφηθούν μαζί της. Η τραγουδίστρια τους υποδέχτηκε εγκάρδια και αφού κουβέντιασαν για λίγα λεπτά επέστρεψαν και πάλι έξω στην παρέα τους για να συνεχίσουν τη βραδιά τους.

Το ζευγάρι έμεινε στο νυχτερινό κέντρο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και αποχώρησε διακριτικά και χωρίς πολλά πολλά καθώς δεν ήθελε να τραβήξει περαιτέρω τα βλέμματα του κόσμου, αλλά και τον φακό των φωτογράφων που καραδοκούσαν.