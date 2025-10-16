Αθηνά Οικονομάκου: «Προτιμώ να μην μάθει κανείς για τον γάμο μου και να ανεβάσω post με το νυφικό»

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και μόνο που δεν μας έδωσε την ημερομηνία του γάμου της με τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα που όπως όλα δείχνουν πλησιάζει γοργά!

«Εννοείται ότι τους έχουμε βρει τους κουμπάρους για τον γάμο, δεν το περίμενες, ε; Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφύγω τις κάμερες στον γάμο. Προφανώς μέσα στον γάμο δεν θα είναι, αλλά το να μαθευτεί, μπορεί και να προκύψει… Εντάξει, δεν θα πάθω και κακό. Αν μπορούσα να επιλέξω, θα προτιμούσα να μην μάθει κανένας τίποτα και όταν θέλω εγώ να κάνω το ποστ με το νυφικό μου, όπως θέλω εγώ».

«Στην Ελλάδα είναι το σπίτι μας»

Πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός είχε δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» πως δεν θα προλάβουν να παντρευτούν μέχρι το τέλος του έτους, αλλά μέχρι τότε απολαμβάνουν τα πηγαινέλα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, αλλά η οικογένειά τους βρίσκεται εδώ. «Το 2025 τελειώνει, δεν προλαβαίνουμε για γάμο! Μέχρι τότε θα ταξιδεύουμε. Είναι πολύ ωραία. Το έχουμε συνηθίσει, το απολαμβάνουμε, περνάμε όμορφα.

Μου αρέσει αλλιώς δεν θα το έκανα. Επιλέγω στη ζωή μου να κάνω μόνο πράγματα που αγαπώ, αλλιώς δεν τα κάνω. Παντού περνάω όμορφα. Στην Ελλάδα όμως είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας είναι εδώ. Εδώ είναι η βάση μας, εδώ θεωρεί ο Μπρούνο ότι είναι το σπίτι του, απλώς λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων πηγαινοέρχεται κι αυτός Μιλάνο κι εγώ επίσης».