Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης απολαμβάνουν το φετινό καλοκαίρι στην Πάρο, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους περνά μία από τις πιο όμορφες φάσεις της. Αν και στο παρελθόν κρατούσαν χαμηλούς τόνους, πλέον δεν διστάζουν να μοιράζονται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Το ταξίδι τους στο κυκλαδίτικο νησί συνδυάστηκε με την παρουσία τους στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή περίσταση, η ηθοποιός δημοσίευσε νέο vlog στο YouTube, δίνοντας μια γεύση από τις καλοκαιρινές τους στιγμές, αλλά και από την προετοιμασία πριν από την τελετή.

Η ατάκα που έκλεψε την παράσταση

Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας, ο Γιώργος Γεροντιδάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, με την Ντορέττα Παπαδημητρίου να μην αφήνει την ευκαιρία να περάσει ασχολίαστη. Με χιούμορ είπε μπροστά στην κάμερα: «Ντύθηκε λες και παντρευόμαστε», προκαλώντας γέλια και χαλαρή διάθεση.

Το αυθόρμητο σχόλιό της ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο βίντεο, καθώς αποτύπωσε τη χημεία και την άνεση που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές

Μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι δύο ηθοποιοί αφιέρωσαν χρόνο στις διακοπές τους, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της Πάρου. Οι εικόνες που μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνουν ένα ζευγάρι που ζει ανέμελες στιγμές και δεν φοβάται πλέον να αφήσει το κοινό να δει μικρές, αυθεντικές πλευρές της κοινής του καθημερινότητας.