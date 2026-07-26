Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο. Αν και επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αυτή τη φορά μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπο.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο ηθοποιός μέσα από το Instagram αποτυπώνει τους δυο τους αγκαλιασμένους στην παραλία, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και μια ανέμελη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Η ανάρτηση που ξεχώρισε

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε σε Instagram Story και συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Το Καλοκαιράκι» των Φατμέ, δίνοντας ακόμη πιο καλοκαιρινό χρώμα στην ανάρτηση.

Σε άλλες εικόνες από τις ίδιες διακοπές, το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό και αγκαλιασμένο μέσα στη θάλασσα, επιλέγοντας να μοιραστεί λίγες μόνο προσωπικές στιγμές χωρίς υπερβολές.

Καλοκαίρι στην Πάρο

Πέρα από τη φωτογραφία με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης δημοσίευσε εικόνες από το κατάλυμα όπου διαμένουν, αποκαλύπτοντας τη θέα προς την πισίνα, αλλά και στιγμές χαλάρωσης, όπως ένα μακροβούτι στα δροσερά νερά.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ανεβάσει και μια selfie μέσα από το αυτοκίνητο, όπου διακρίνονταν και οι δύο, επιβεβαιώνοντας ότι περνούν μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Επιλέγουν να μιλούν μέσα από τις εικόνες

Το ζευγάρι αποφεύγει συστηματικά να εκθέτει την προσωπική του ζωή στη δημοσιότητα. Για τον λόγο αυτό, κάθε κοινή ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους θαυμαστές τους, καθώς αποτελεί μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά τους.

Οι φετινές διακοπές στην Πάρο φαίνεται πως είναι αφιερωμένες στην ξεκούραση και στις ήρεμες στιγμές, με τους δύο ηθοποιούς να επιλέγουν να αφήσουν τις εικόνες να μιλήσουν αντί για τα λόγια.