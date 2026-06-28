Γιώργος Γεροντιδάκης: Οι νέες φωτογραφίες με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου από την Πάρο

Τις καλοκαιρινές στιγμές που έζησαν στην Πάρο μοιράστηκε ο Γιώργος Γεροντιδάκης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το νησί όπου βρέθηκε μαζί με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου για την τελετή αγάπης της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Στιγμές από την Πάρο

Το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους που ταξίδεψαν στο κυκλαδίτικο νησί για να βρεθούν στο πλευρό των νεόνυμφων σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του γαμήλιου τριημέρου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραμονή τους στην Πάρο, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό της Ντορέττας Παπαδημητρίου.

Χαλαρές στιγμές και καλοκαιρινή διάθεση

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στα social media, οι δυο τους εμφανίζονται ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας το κυκλαδίτικο τοπίο και τις όμορφες στιγμές που έζησαν στο νησί.

Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν αμέσως εκατοντάδες σχόλια και likes, με τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού να σχολιάζουν τη διακριτική αλλά τρυφερή κοινή τους παρουσία και να τους εύχονται να συνεχίσουν να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές μαζί.