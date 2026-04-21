Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Βλέπω τη σχέση μας σαν μια όμορφη συγκυρία... ο κόσμος έχει κακία»

Δεν του αρέσει να μιλά για την προσωπική του ζωή και πάντα στις συνεντεύξεις όταν τον ρωτούν λέει τόσα - όσα. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» αναφέρθηκε στην σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου αλλά και στην πορεία του.

«Δουλεύοντας από τα 11, έχασα πράγματα από την παιδική μου ηλικία. Στην πορεία, παρόλο που υπήρξαν απογοητεύσεις, δεν σκέφτηκα ποτέ να παρατήσω τη συγκεκριμένη δουλειά. Το πιο εύκολο είναι να τα παρατάς. Το θέμα είναι να μένει και να προσπαθείς. Δεν είναι θέμα ωριμότητας, είναι θέμα απόφασης» εξήγησε.

Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων είπε: «Τη σχέση μου με τη Ντορέττα τη βλέπω σαν μια πολύ όμορφη συγκυρία. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για τη σχέση, γιατί κάτι που έχω μάθει μέσα από αυτή τη δουλειά, είναι ότι θέλω να ανοίγω το σπίτι μου μόνο σε αυτούς που θέλω. Εκτός κάμερας, μπορώ να σου πω ότι θέλεις. Δεν μπορώ να μοιραστώ κάτι όμορφο δημόσια, γιατί ο κόσμος έχει κακία. Ζω κανονικότατα, δεν έχω κρυφτεί ποτέ».

Και συμπλήρωσε: «Αυτό που αντιλήφθηκα για την προσωπική μου ζωή μετά από κάποια χρόνια είναι ότι ήθελα να μπαίνω στο σπίτι μου και να είμαι ήρεμος».