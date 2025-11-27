Γεροντιδάκης για Παπαδημητρίου: «Δεν νιώθω αμήχανα όταν μας φωτογραφίζουν, δεν είμαι και σύμφωνος»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου εμφανίστηκαν πιασμένοι χεράκι - χεράκι στην παρουσίαση του βιβλίου της Λένας Μαντά (που έγραψε με την Κλαίρη Θεοδώρου) με τίτλο “Άδειο νυφικό”. Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για τη συγγραφέα με την οποία έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα. «Είμαι ευτυχής γιατί η Λένα είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο βρεθήκαμε πρόσφατα, αλλά ήμασταν πολύ κοντά πάντα στο να συνεργαστούμε στα βιβλία της και είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε τώρα».

Μαζί στα γενέθλια

Ο ηθοποιός της σειράς “Grand Hotel” μίλησε απέξω απέξω και για τη σύντροφό του Ντορέττα Παπαδημητρίου με την οποία έσβησαν μαζί την τούρτα των γενεθλίων του. «Είμαστε φίλοι και μαζευόμαστε για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του καθενός. Αυτό είναι, μια ωραία μάζευξη φιλική με παλιούς και νέους φίλους».

«Υπάρχει ένα θέμα»

Ο Γεροντιδάκης παραδέχτηκε πως δεν ασχολούνται τα ΜΜΕ με την προσωπική του ζωή επειδή την κρατάει για τον εαυτό του και επειδή δεν μιλάει στις κάμερες γι’ αυτήν. Μάλιστα είπε πως δεν τον ενοχλεί, ούτε νιώθει αμήχανα όταν τον φωτογραφίζουν στον δρόμο ή στις κοινωνικές εκδηλώσεις όπου πηγαίνει με τη Ντορέττα. «Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο με το οποίο σε φωτογραφίζουν, έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός αν αυτό γίνεται από ανθρώπους του χώρου που δεν μπορώ να πω κάτι γιατί είναι η δουλειά τους. Από ανθρώπους που δεν είναι του χώρου πάλι δεν λέω τίποτα, καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει ένα θέμα».

Ο γάμος

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ενός γάμου, αν αυτό είναι στα άμεσα σχέδιά του κι αν τελικά είναι πατροπαράδοτος και παραδοσιακός τύπος. «Αυτά δεν τα προκαθορίζεις. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος, αυτό είναι το δικό μου πατροπαράδοτο. Δεν υπάρχει παραδοσιακός τύπος. Είμαι άνθρωπος, θέλω να περνάω όμορφα τη ζωή μου, χαρούμενα, με υγεία, με ηρεμία και όσο αντέξω. Αν έρθει κάποια τέτοια στιγμή, εδώ είμαστε, θα το δούμε».