Οικονομάκου - Τσερέλα: Άρχισε τριήμερο γλέντι - Το pre wedding party, η γαμήλια δεξίωση και οι καλεσμένοι

Μετά τον γάμο τους που έγινε στην Πλάκα, όλη η showbiz μιλάει για τη γαμήλια δεξίωση και τους τριήμερους εορτασμούς που έχουν διοργανώσει η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο και πολλοί φίλοι και συγγενείς έχουν ήδη φθάσει στο νησί για να ζήσουν μαζί τους αξέχαστες στιγμές διασκέδασης.

Η Αθηνά Οικονομάκου πόζαρε χαμογελαστή και με την εντυπωσιακή μητέρα του Μπρούνο Τσερέλα.

Το pre wedding party γίνεται σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο beach bar Crios. Σεφ θα είναι ο Χρήστος Ξεραξούδης και ο Ιπποκράτης Αναγνωστέλης που θα κάνουν και το μενού του πάρτι και του γάμου και ο Δημήτρης Χρονόπουλος, κορυφαίος pastry chef της Ευρώπης, έχει αναλάβει τα γλυκά.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα γίνει η γαμήλια δεξίωση στις 20:00 στο Mar Azul Resort, το πολυτελές ξενοδοχείο που ιδατηρεί η Σοφία Αλιμπέρτη στον Άγιο Φωκά, στην Παροικιά. Μέσα στο ξενοδοχείο υπάρχει ιδιωτικό εκκλησάκι, κάτι που εξυπηρετεί ιδιαίτερα την οργάνωση, καθώς δεν θα χρειαστεί να κάνουν μετακινήσεις οι καλεσμένοι, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι περίπου 400 μεταξύ των οποίων τραγουδιστές, ηθοποιοί, εφοπλιστές και παίκτες του NBA.

φωτογραφία instagram

Βουτιές, συρτάκι πάνω σε γιοτ, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, τραγούδι και ξεφάντωμα... στιγμές αξέχαστες, πολλές από τις οποίες τις μοιράζονται μέσω instagram με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Σε μια από τις φωτογραφίες που ανήρτησαν, βλέπουμε και τον Μπρούνο Τσερέλα να απολαμβάνει με την μητέρα του Claudia το ηλιοβασίλεμα κάνοντας μια βόλτα με το σκάφος.

Η δεξίωση, οι μπομπονιέρες και η λίστα δώρων

Η δεξίωση θα έχει χρώμα ελληνοιταλικό καθώς θα συναντηθούν οι κουλτούρες της Αθηνάς και του Μπρούνο και το σκηνικό θα είναι κομψό, χωρίς υπερβολές, με κυκλαδίτικη αισθητική και ιταλικές πινελιές.



Οι μπομπονιέρες θα είναι minimal chic - ένα πολυτελές αρωματικό κερί - και στα δωμάτια των καλεσμένων υπάρχει μια έκπληξη... welcome boxes με resort essentials, τοπικά προϊόντα της Πάρου, βεντάλιες και αξεσουάρ από το fashion brand της Αθηνάς Οικονομάκου.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι αντί για λίστα δώρων, ζήτησαν από τους καλεσμένους τους να στηρίξουν τον οργανισμό Slums Dunk, μια πρωτοβουλία που συνδέεται με την ενίσχυση παιδιών και νέων μέσα από τον αθλητισμό.

