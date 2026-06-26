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Αθηνά Οικονομάκου & Μπρούνο Τσερέλα: Ξεκίνησε το pre-wedding party – Δείτε φωτογραφίες

Το αγαπημένο ζευγάρι υποδέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής τους πρώτους καλεσμένους του στο beach party που σηματοδοτεί την έναρξη των τριήμερων γαμήλιων εκδηλώσεων.

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Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα , σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου,υποδέχονται τους καλεσμένους τους στο pre-wedding party που έχουν ετοιμάσει στο beach bar CRIOS, στην Πάρο και θα κρατήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

Ουσιαστικά, ανοίγει η αυλαία για τον εορτασμό του έρωτά τους και του γάμου τους με ένα τριήμερο στο νησί που αγαπούν.  

Λίγα λεπτά μετά τις 15.00, το ζευγάρι έφτασε στο beach bar και δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτογράφους και μπήκε στο beach bar.

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Tο dress code είναι beach chic γιατί η Αθηνά και ο Μπρούνο θέλουν να είναι όλοι χαλαροί και χαρούμενοι και να μη ζήσουν με τυπικότητα αυτές τις στιγμές.

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Ο Γιώργος Ντάβλας

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Η Λένα Δροσάκη και η Νικόλ Παναγιώτου

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Ο Κωνσταντίνος Δέδες, η Χριστίνα Κοντοβά, η Έβελιν Καζαντζόγλου και η Ευγενία Σαμαρά, από τους στενούς φίλους της Αθηνάς Οκονομάκου:

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Η Χριστίνα Κοντοβά και η Έβελιν Καζαντζόγλου

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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

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Η Ευγενία Σαμαρά

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