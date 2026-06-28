Η συγκίνηση της τελετής έδωσε γρήγορα τη θέση της στη διασκέδαση. Λίγη ώρα μετά την ανταλλαγή των όρκων αγάπης στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους στη δεξίωση, όπου στήθηκε ένα ξέφρενο γλέντι με μουσική, χορό και ατελείωτο κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πίστα δεν άδειασε σχεδόν ούτε στιγμή, με τους νεόνυμφους και τους φίλους τους να απολαμβάνουν κάθε λεπτό της βραδιάς, σε μια γιορτή που είχε έντονο ελληνικό αλλά και διεθνές μουσικό χρώμα.

Ο πρώτος χορός των νεόνυμφων

Μία από τις πιο ρομαντικές στιγμές της βραδιάς ήταν ο πρώτος χορός της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα ως νεόνυμφοι. Οι δυο τους χόρεψαν αγκαλιασμένοι υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αν είναι η αγάπη αμαρτία», κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο στα μάτια, ενώ οι καλεσμένοι τούς παρακολουθούσαν συγκινημένοι και τους χειροκροτούσαν.

Το τρυφερό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Ζεϊμπέκικα, ξένα τραγούδια και σπασμένα πιάτα

Μετά τον πρώτο χορό, η διάθεση απογειώθηκε. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και ξένα τραγούδια, με τους καλεσμένους να γεμίζουν διαρκώς την πίστα.

Δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους και τα ζεϊμπέκικα, με το κέφι να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, ενώ δεν έλειψαν και τα σπασμένα πιάτα, τα οποία έδωσαν τον δικό τους παραδοσιακό τόνο στη γιορτή. Στο γλέντι συμμετείχαν με ενθουσιασμό τόσο οι καλεσμένοι όσο και οι νεόνυμφοι, που δεν σταμάτησαν να χορεύουν και να διασκεδάζουν.

Ένα πάρτι που θα μείνει αξέχαστο

Η ατμόσφαιρα στο γαμήλιο πάρτι ήταν εκρηκτική από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάνω και κάτω από την πίστα επικρατούσε συνεχώς κίνηση, με φίλους και συγγενείς να τραγουδούν, να χορεύουν και να απολαμβάνουν τη βραδιά μαζί με το ζευγάρι.

Χαμόγελα, αγκαλιές, δυνατή μουσική και ασταμάτητος χορός συνέθεσαν το σκηνικό μιας γιορτής που αποτύπωσε τη χαρά της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, κλείνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο μία ημέρα γεμάτη συγκίνηση, αγάπη και ξεχωριστές στιγμές.