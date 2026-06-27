Η μεγάλη ημέρα για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα έφτασε. Το ζευγάρι γιόρτασε την αγάπη του στην Πάρο, πραγματοποιώντας μια ρομαντική τελετή μπροστά σε συγγενείς και στενούς φίλους, ολοκληρώνοντας ένα τριήμερο γεμάτο συγκίνηση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.

Το τριήμερο γιορτής πριν από τον γάμο

Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα με το pre-wedding party στο Crios της Πάρου, όπου φίλοι και συγγενείς διασκέδασαν μέχρι αργά, με μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση.

Η τελετή στην Πάρο

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Mar Azul, σε ένα σκηνικό με φόντο το Αιγαίο. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έφτασαν χαμογελαστοί, ενώ οι πρώτες εικόνες από τον χώρο άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα social media.

Οι πρώτες φωτογραφίες και τα βίντεο από τον γάμο καταγράφουν τις συγκινητικές στιγμές του ζευγαριού, αλλά και το γιορτινό κλίμα που επικράτησε καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής. Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο πλευρό τους, μοιραζόμενοι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της κοινής τους πορείας.