Η μεγάλη στιγμή για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα έφτασε. Το ζευγάρι βρίσκεται στην Πάρο, όπου πραγματοποιεί την τελετή ανταλλαγής όρκων παρουσία συγγενών και στενών φίλων, σε ένα σκηνικό με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, ενώ τα πρώτα βίντεο από τον χώρο άρχισαν ήδη να κυκλοφορούν στα social media.

Ξεκίνησαν οι αφίξεις στο Mar Azul

Λίγο μετά τις 18:30 άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι καλεσμένοι στο πολυτελές resort Mar Azul, όπου έχει στηθεί η τελετή. Η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή, ενώ φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού δίνουν το «παρών» για να μοιραστούν μαζί τους αυτή τη σημαντική ημέρα.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα επέλεξαν την Πάρο για να γιορτάσουν την αγάπη τους, έχοντας στο πλευρό τους ανθρώπους από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.

Η σχέση που οδήγησε στην τελετή της Πάρου

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2024 και από τότε οι δυο τους δεν έκρυψαν ποτέ την ευτυχία τους. Μέσα από κοινά ταξίδια, δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media έδειξαν ότι έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι είχε ήδη επισημοποιήσει τη σχέση του με πολιτικό γάμο τον περασμένο Μάιο, ενώ η σημερινή τελετή αποτελεί μια ξεχωριστή γιορτή αγάπης με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.