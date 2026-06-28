Formula 1 2026 Grand Prix Αυστρίας: Θρίαμβος Ράσελ, άντεξε στην αντεπίθεση του Φερστάπεν

Η Formula 1 του 2026 συνεχίζει να μας χαρίζει συγκλονιστικές συγκινήσεις και το Grand Prix της Αυστρίας στο Red Bull Ring δεν ήταν εξαίρεση. Σε έναν αγώνα που τα είχε όλα —στρατηγικές μάχες, οδηγικές κόντρες στο όριο και έντονο παρασκήνιο— ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε ο μεγάλος θριαμβευτής. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes εκκίνησε από την pole position και κατάφερε να πανηγυρίσει τη δεύτερη φετινή του νίκη, κρατώντας πίσω του τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν. Το βάθρο συμπλήρωσε ο teammate του στη Mercedes και μεγάλος του αντίπαλος για το πρωτάθλημα, Κίμι Αντονέλι. Ο Ράσελ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία της Pole position πέτυχε τη νίκη και μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία.

Δυνατή εκκίνηση και «μάχες» τροχό με τροχό

Η εκκίνηση βρήκε τους τέσσερις πρώτους οδηγούς να ξεκινούν με τη μέση γόμα (medium). Ο Ράσελ κράτησε την πρωτοπορία σε έναν χαοτικό πρώτο γύρο. Πίσω του, ο Αντονέλι βγήκε ανοιχτά στις «Στροφές 1 και 3», επιτρέποντας στον Χάμιλτον να προσπεράσει τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, στη «Στροφή 5». Ο Αντονέλι, παρά το λάθος του, κρατήθηκε στην 4η θέση και επιτέθηκε αμέσως στον Λεκλέρ στον δεύτερο γύρο. Αν και πέρασε προσωρινά, βγήκε ξανά εκτός πίστας, αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει την 3η θέση στον Μονεγάσκο.

VERSTAPPEN PASSES HAMILTON! 😱



This is the battle which saw Verstappen overtake Hamilton for P2 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/trCfirKgKx — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Αυτή η «κοκορομαχία» άνοιξε την…πόρτα στον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός δεν έχασε χρόνο: Προσπέρασε τον Αντονέλι στη «Στροφή 5», τον Λεκλέρ στην αμέσως επόμενη στροφή και έβαλε στο στόχαστρο τον μεγάλο του αντίπαλο, Λιούις Χάμιλτον.

Η παλιά κόντρα αναβίωσε: Η μάχη Φερστάπεν-Χάμιλτον θύμισε τις παλιές καλές μέρες. Στον 11ο γύρο, ο Φερστάπεν «βούτηξε» στην εσωτερική της «Στροφής 3», αλλά ο Χάμιλτον απάντησε εντυπωσιακά στη Στροφή 5 και έκλεισε τον διάδρομο στην επόμενη στροφή, στέλνοντας τον Φερστάπεν προσωρινά στο γρασίδι και προκαλώντας τα παράπονα του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή.

Η στρατηγική, το VSC και το μοιραίο λάθος της Red Bull

Μετά το πρώτο παράθυρο των pit stop, οι θέσεις παρέμειναν ίδιες, αλλά ο Φερστάπεν δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στον 22ο γύρο, πέρασε τον Χάμιλτον στη φουρκέτα της Στροφής 3. Ο οδηγός της Ferrari αντέδρασε στη Στροφή 5, αλλά ο Ολλανδός, έχοντας μάθει το μάθημά του από την προηγούμενη προσπάθεια, κράτησε αυτή τη φορά την εσωτερική και καθάρισε τη μάχη.

For George, there's only one way to celebrate a win 😎 pic.twitter.com/urOExjR02N — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 28, 2026

Μόλις τρεις γύρους αργότερα, ο Κάρλος Σάινθ έχασε ξαφνικά ισχύ και ακινητοποίησε τη Williams του δίπλα στο pit wall, ενεργοποιώντας το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC). Ο Χάμιλτον μπήκε αμέσως για soft γόμα, όπως και ο Αντονέλι δευτερόλεπτα πριν το VSC. Οι υπόλοιποι πρωτοπόροι παρέμειναν στην πίστα.

Σε καθαρή πίστα, ο Φερστάπεν άρχισε να κλείνει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ράσελ. Στο μεταξύ, οι Ferrari άρχισαν να μένουν πίσω, με τον Αντονέλι να περνά τον Λεκλέρ για την 3η θέση και τον Μονεγάσκο να πέφτει τελικά 6ος , πίσω από τους Όσκαρ Πιάστρι και Χάμιλτον.

Η κίνηση του αγώνα έγινε στον 44ο γύρο

Ο Ράσελ μπήκε για τη σκληρή γόμα (hard), με τον Φερστάπεν να βρίσκεται σε απόσταση βολής (κάτω από 2 δευτερόλεπτα). Αντί να απαντήσει αμέσως, η Red Bull επέλεξε να κρατήσει τον Ολλανδό στην πίστα για πέντε επιπλέον γύρους. Αυτό αποδείχθηκε τεράστιο λάθος στρατηγικής. Όταν ο Φερστάπεν βγήκε από το pitlane, ήταν 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ, ο οποίος είχε εκμεταλλευτεί τα φρέσκα ελαστικά του. Παρά την απίστευτη πίεση του Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους, η διαφορά είχε «χτιστεί» και ο Ράσελ είδε πρώτος την καρώ σημαία.

Celebrating a seventh podium at the Red Bull Ring! 🏆#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/hFkVRGIjfb — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 28, 2026

Η κατάταξη και η «μάχη» του πρωταθλήματος

Πίσω από τους δύο πρώτους, ο Κίμι Αντονέλι τερμάτισε στην 3η θέση, μόλις 0.3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, δείχνοντας την ταχύτητά του στο φινάλε. Ο Όσκαρ Πιάστρι πέτυχε την 4η θέση (19.8 δευτερόλεπτα μακριά από το βάθρο), με τον Λιούις Χάμιλτον να κλείνει την πρώτη πεντάδα.

Στους τελευταίους γύρους, ο teammate του Φερστάπεν, Ιζάκ Χατζάρ, και ο Λάντο Νόρις με McLaren προσπέρασαν τον Λεκλέρ, αφήνοντας τη Ferrari στην 8η θέση. Την πρώτη δεκάδα και τους βαθμούς συμπλήρωσαν οι δύο οδηγοί της Racing Bulls, Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίμπλαντ.

Τα Highlights του αγώνα

• Μεγάλος νικητής: Ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) από την pole position.

• Η «μάχη της κορυφής: Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) τερμάτισε δεύτερος, μόλις 1.6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ.

• Η τρίτη θέση: Τρίτος ο Κίμι Αντονέλι (Mercedes), ολοκληρώνοντας το εξαιρετικό διήμερο της ομάδας του.

• Η στρατηγική που έκρινε τον αγώνα: Το καθυστερημένο pit stop της Red Bull «κόστισε» στον Φερστάπεν 10 δευτερόλεπτα, τα οποία δεν μπόρεσε να καλύψει μέχρι το τέλος.

• Η εγκατάλειψη: Ο Κάρλος Σάινθ (Williams) προκάλεσε Καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC) λόγω ξαφνικής απώλειας ισχύος.

• Η βαθμολογία των οδηγών μετά το GP Αυστρίας: Κίμι Αντονέλι (Mercedes) 171 πόντοι, Τζορτζ Ράσελ (Mercedes),131 πόντοι (πέρασε στη 2η θέση) Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) 125 πόντοι.