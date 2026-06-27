Formula 1 2026 Grand Prix Αυστρίας: Ένα καυτό τριήμερο ξεκίνησε

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 χτυπά αυτό το Σαββατοκύριακο στην «καρδιά» της Αυστρίας. Ομάδες και οδηγοί μεταφέρονται στην έδρα της Red Bull, το θρυλικό Red Bull Ring στο Spielberg, για ένα Grand Prix που αναμένεται να κρίνει πολλά, τόσο στην πίστα όσο και στο παρασκήνιο. Σε μια διαδρομή μόλις 4.326 μέτρων με 10 στροφές, η δράση είναι πάντα καταιγιστική, όμως φέτος, ένας αστάθμητος παράγοντας έρχεται να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα: Ο καύσωνας.

Flying fast over the Red Bull Ring, as seen from the drone-eye view! 🤩💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/cZbQhNfFwB — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Μια πίστα «Stop and Go» ανάμεσα στα βουνά της Στυρίας

Το Red Bull Ring είναι μια μοναδική πρόκληση. Χτισμένο σε υψόμετρο 660 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χαρακτηρίζεται από έντονες υψομετρικές διαφορές (με τη διακύμανση να φτάνει τα 63 μέτρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη στο καλεντάρι) και μια σχεδίαση τύπου «stop and go». Εδώ, οι οδηγοί βιώνουν συνεχείς και βίαιες εναλλαγές μεταξύ κορυφαίας επιτάχυνσης και ακραίου φρεναρίσματος.

Τα ελαστικά και η σημασία τους

Σε αυτό το περιβάλλον, η Pirelli φέρνει τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της: τη C3, τη C4 και τη C5. Παρόλο που η καθαρή μηχανική φθορά δεν είναι ο κύριος εχθρός, η θερμική καταπόνηση είναι τεράστια.

Η άσφαλτος, η οποία μετρά ήδη αρκετά χρόνια στην πλάτη της, παρουσιάζει υψηλή μικρό- και μακρό-τραχύτητα, παράγοντας από μόνη της μεγάλες ποσότητες θερμότητας στα ελαστικά. Αν και η πρόσφυση βελτιώνεται λεπτό προς λεπτό λόγω των πολλών αγώνων που φιλοξενεί η πίστα όλο τον χρόνο, οι οδηγοί θα πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή: να προστατεύσουν τα πίσω ελαστικά στις ζώνες επιτάχυνσης, αλλά και να αποφύγουν τα μπλοκαρίσματα του μπροστινού άξονα στις κατηφορικές επιβραδύνσεις, όπου οι νέοι υβριδικοί κινητήρες αποδίδουν απότομα την ισχύ τους.

Επιπλέον, ο αραιός αέρας λόγω υψομέτρου μειώνει την κάθετη δύναμη (downforce), κάνοντας τα μονοθέσια να γλιστρούν περισσότερο, αυξάνοντας την τριβή. Το 2025, η στρατηγική των δύο pit stop κυριάρχησε, με τους οδηγούς του βάθρου να επιλέγουν τη σκληρή γόμα για το μεσαίο stint και τη μέση για το κλείσιμο του αγώνα.

Φέτος όμως, με τα ελαστικά να παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα, πολλοί στρέφονται προς το ρίσκο του ενός pit stop – εκτός αν ο καιρός της Στυρίας έχει άλλα σχέδια. Αν και βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου και οι θερμοκρασίες θυμίζουν Βαρκελώνη, τα γύρω δάση μπορούν ανά πάσα στιγμή να φέρουν μια ξαφνική ορεινή καταιγίδα.

Συναγερμός από τη FIA: Τι είναι το πρωτόκολλο Heat Hazard που ενεργοποιείται στο Spielberg;

Η μεγαλύτερη είδηση της παραμονής του τριημέρου είναι η επίσημη ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου Heat Hazard (Κίνδυνος Υπερθέρμανσης) από τη FIA για το Grand Prix της Αυστρίας του 2026. Οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν ότι ο Δείκτης Θερμότητας (Heat Index) θα ξεπεράσει τους 31°C, το όριο δηλαδή που πυροδοτεί αυτόν τον αντι-θερμικό μηχανισμό ασφαλείας. Είναι η πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν που οι ομάδες υποχρεούνται να προετοιμάσουν τα μονοθέσια γι' αυτές τις συνθήκες.

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο θεσπίστηκε ως άμεση αντίδραση στο δραματικό Grand Prix του Κατάρ το 2023, όπου οι οδηγοί υπέφεραν από ακραία αφυδάτωση, λιποθυμικές τάσεις και εμετούς μέσα στα κόκπιτ. Όταν ενεργοποιείται το Heat Hazard, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν ή να έχουν έτοιμο προς χρήση το Driver Cooling System (Σύστημα Ψύξης Οδηγού). Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ένα ειδικό γιλέκο ψύξης, μέσα από το οποίο κυκλοφορεί ψυκτικό υγρό, το οποίο οι οδηγοί φορούν κάτω από την αγωνιστική τους φόρμα για να κρατήσουν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός τους. Η χρήση του γιλέκου δεν είναι υποχρεωτική για τον ίδιο τον οδηγό – εκείνος επιλέγει αν θα το φορέσει. Ωστόσο, η FIA υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν το σύστημα διαθέσιμο στο μονοθέσιο και να εξισορροπούν το βάρος, ώστε όσοι επιλέξουν να μην το χρησιμοποιήσουν να μην έχουν πλεονέκτημα βάρους. Αν και το Spielberg δεν έχει την υγρασία της Σιγκαπούρης ή του Κατάρ, οι 30+ βαθμοί Κελσίου στον εξωτερικό αέρα μεταφράζονται σε ασφυκτικές συνθήκες μέσα στο κλειστό κόκπιτ, δοκιμάζοντας τις φυσικές αντοχές των αθλητών και τη θερμική διαχείριση των κινητήρων.

The hills have been alive with the sound of Max Verstappen victories at the Red Bull Ring! 😮‍💨🏆#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/oQ9TipKLtG — Formula 1 (@F1) June 24, 2026

Σημειώνεται ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο της FIA τροποποίησε πρόσφατα τον κανονισμό, επιτρέποντας στα τριήμερα με μορφή Sprint να κηρύσσεται το Heat Hazard ξεχωριστά για το Sprint ή τον Αγώνα. Στην Αυστρία, βέβαια, δεν έχουμε αγώνα Sprint, οπότε το πρωτόκολλο ισχύει κανονικά για όλο το Σαββατοκύριακο.

Τα νέα της εβδομάδας

Το «θρίλερ» της Ferrari με τον κινητήρα και οι κρυφές συζητήσεις του Φερστάπεν

Πέρα από τη ζέστη, το paddock «φλέγεται» και από τις τεχνικές και μεταγραφικές εξελίξεις. Η Scuderia Ferrari έχει φέρει στην Αυστρία μια σημαντική αναβάθμιση στον κινητήρα της, στενά συνδεδεμένη με το πρότζεκτ ADUO. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό: η ιταλική ομάδα δεν είναι σίγουρη αν θα μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει άμεσα, καθώς μέχρι την έναρξη των ελεύθερων δοκιμασιών εκκρεμούσε η τελική έγκριση της FIA. Η διαχείριση αυτής της αναβάθμισης αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες του Σαρλ Λεκλέρ.

Plenty of upgrades to look out for this weekend! 🔧👀



The most of which can be seen on the Cadillac, with ten updated components declared 👇#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/XbfMoTPko8 — Formula 1 (@F1) June 26, 2026





Την ίδια στιγμή, μια βόμβα μεγατόνων ταράζει τα παρασκήνια. Φήμες θέλουν τον Μαξ Φερστάπεν να βρίσκεται σε κρυφές διαπραγματεύσεις με τη McLaren! Αν και ο Ολλανδός τρέχει στην έδρα της ομάδας του, οι ψίθυροι για το μέλλον του έχουν προκαλέσει έντονη νευρικότητα στο paddock, στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Η ιστορία και οι αριθμοί του Αυστριακού GP

• 39η Διοργάνωση: Το Αυστριακό Grand Prix επιστρέφει για 39η φορά στην ιστορία της Formula 1.

• Από το Zeltweg στο Spielberg: Ο πρώτος αγώνας έγινε το 1964 στο αεροδρόμιο του Zeltweg, πριν μεταφερθεί το 1970 στη σημερινή τοποθεσία. Μέχρι το 1987, η πίστα ονομαζόταν Österreichring και φιλοξένησε 18 επικά Grand Prix πριν από τη δεκαετή διακοπή της.

• Η εποχή των διπλών αγώνων: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας (2020, 2021), το Red Bull Ring επιστρατεύτηκε για να σώσει το καλεντάρι, φιλοξενώντας και το Grand Prix της Στυρίας.

Round 8 incoming... 👀



Kimi, Lewis and George are your Top Three in the Drivers' Championship 🤝#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/fl1L3x280I — Formula 1 (@F1) June 24, 2026

• Ο βασιλιάς της πίστας: Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στο Spielberg με 4 νίκες, ξεπερνώντας τον θρυλικό Αλέν Προστ που έχει 3.

• Η μάχη των κατασκευαστών: Η McLaren παραμένει η πολυνίκης ομάδα στην Αυστρία με 7 επιτυχίες, με τις Ferrari και Mercedes να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής με 6 νίκες η καθεμία.



Η δράση έχει ήδη ξεκινήσει με τις ελεύθερες δοκιμές στην Αυστρία. Μεταξύ της στρατηγικής των ελαστικών, της απειλής του καύσωνα, των τεχνικών εγκρίσεων και των μεταγραφικών σεναρίων, αυτό το τριήμερο αναμένεται να μείνει αξέχαστο.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Σάββατο 27/6 Κατατακτήριες δοκιμές 17:00-18:00 (ώρα Ελλάδας)

Κυριακή 28/6 Ο αγώνας εκκίνηση 16:00 (ώρα Ελλάδας)