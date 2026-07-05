Grand Pr1x Show: Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής του Athletiko για τη Formula 1 - Δείτε LIVE

Έρχεται η νέα συναρπαστική llive εκπομπή του Athletiko, το GRAND PR1X SHOW, για οτιδήποτε αφορά την F1, και κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (5/7) στις 16:45, πριν τον αγώνα.

Λίγο πριν τα κόκκινα φώτα σβήσουν στην πίστα του Σίλβερστοουν, συντονιστείτε στο YouTube του Athletiko για να παρακολουθήσετε τη νέα εκπομπή, το GRAND PR1X SHOW!

Ο.τιδήποτε αφορά τη Formula 1 θα συζητηθεί στην εκπομπή, ενώ θα υπάρχει και live σχολιασμός του grand prix. Στο στούντιο θα βρίσκονται Ραφαήλ Μπούτρος, Βασιλική Μερκούρη και Βερόνικα Χατζησταυρίδη, όπου θα αναλύσουν στρατηγικές, θα συζητήσουν και θα σχολιάσουν τα όσα γίνονται στο οδόστρωμα. Επιπλέον, στο Σίλβερστοουν βρίσκεται ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τον παλμό από τις κερκίδες.

Η νέα εκπομπή του Athletiko, GRAND PR1X SHOW, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 16:45, δηλαδή 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στη Μεγάλη Βρετανία. Κάθε Κυριακή με grand prix θα έχετε την κατάλληλη συντροφιά για να απολαύσετε τη δράση και τα μονοθέσια στην πίστα, με πολλές εκπλήξεις.