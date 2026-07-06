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Ολυμπιακός: Ο Ζότα Σίλβα ντύνεται «ερυθρόλευκος» σύμφωνα με τους Πορτογάλους

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται αύριο στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιγχαμ Φόρεστ.

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Ο Ολυμπιακός ντύνει στα «ερυθρόλευκα» τον Ζότα Σίλβα, όπως αποκαλύπτει η «O Jogo»  o 26χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μάλιστα οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι ο Ζότα Σίλβα αναμένεται αύριο (07/07) στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του μαζί με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο.

Αυτός είναι ο Ζότα Σίλβα

Ο Σίλβα την περσινή σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Μπεσίκτας και σε 22 συμμετοχές πέτυχε πέντε γκολ. Στη Νότιγχαμ Φόρεστ έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.

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Σπορ Ολυμπιακός Μεταγραφές Ποδόσφαιρο Νότιγχαμ Φόρεστ

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