Ολυμπιακός: Πρόταση-μαμούθ στον Τόμας Γουόκαπ από την Dubai BC - Tα δεδομένα της υπόθεσης

Η Dubai BC επιχειρεί να πραγματοποιήσει μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού, καταθέτοντας εξαιρετικά υψηλή πρόταση στον Τόμας Γουόκαπ, με στόχο να τον αποσπάσει από τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρει στον διεθνή γκαρντ συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών, με συνολικές απολαβές που, μαζί με τα μπόνους, φτάνουν περίπου τα 9 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τις σημερινές αποδοχές του στους «ερυθρόλευκους».

Τα δεδομένα με τον Ολυμπιακό

Ο Γουόκαπ εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο που περιλαμβάνει option ανανέωσης υπέρ του Ολυμπιακού έως τα μέσα Ιουλίου. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιθυμεί να διατηρήσει τον έμπειρο γκαρντ στο ρόστερ της και αναμένεται να συζητήσει μαζί του νέα συμφωνία με σημαντικά αυξημένες αποδοχές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν τα 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο Γουόκαπ αποτελεί βασικό πυλώνα του αγωνιστικού σχεδιασμού των πρωταθλητών Ελλάδας και η πρόθεση του συλλόγου είναι να τον κρατήσει στο ΣΕΦ για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η εξαιρετικά υψηλή πρόταση της Dubai BC δημιουργεί νέα δεδομένα και οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για το μέλλον του έμπειρου γκαρντ.