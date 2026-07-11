Έσκασε η «βόμβα» στη Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς υπέγραψε με την Αναντολού Εφές

Παρότι αναμέναμε ένα ακόμη μεταγραφικό σίριαλ για την υπόθεση του Μάικ Τζέιμς, η Εφές δεν έχασε την ευκαιρία και τον έκανε δικό της.

Η Εφές στο πρόσωπο του Τζέιμς βρίσκει τον ιδανικό αντικαταστάτη του Σέιν Λάρκιν, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε, ενώ την ίδια ώρα γεμίζει το ρόστερ της με ποιότητα, προσθέτοντας έναν παίκτη με τρομακτική επαφή με το αντίπαλο καλάθι, που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι ο Αμερικανός δεν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Μπαρτσελόνα και στέλνουν το δικό τους μήνυμα ότι θέλουν να επιστρέψουν στη κορυφή.

Η ανακοίνωση:

«Υπογράψαμε συμβόλαιο 1+1 ετών με τον Μάικ Τζέιμς, έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και MVP της EuroLeague για το 2024.

Πέρα από τους πολλούς τίτλους πρωταθλημάτων και κυπέλλων που κατέκτησε στη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς έζησε και την τιμή να εισέλθει στη λίστα των "25 Καλύτερων Παικτών στην Ιστορία της EuroLeague" το 2025. Τον καλωσορίζουμε.