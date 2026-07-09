Νέα επίθεση κατά του Εμπαπέ από βουλευτή της Παραγουάης: «Είναι που@@@ς γιος»

Η ένταση στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει, αλλά συνεχίζει να τροφοδοτείται από νέες εμπρηστικές δηλώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έγινε στόχος της βουλευτή Σελέστε Αμαρίγια.

Λίγες ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν σημειωθεί στη χώρα, με οπαδούς να καίνε ακόμη και ομοίωμά του, η Αμαρίγια ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας.

Η πολιτικός αναφέρθηκε σε στιγμιότυπο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός τερματοφύλακας της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ, επιχείρησε να δώσει το χέρι του στον Εμπαπέ, όμως εκείνος τον αγνόησε και αμέσως μετά πανηγύρισε μπροστά του.

«Ο τερματοφύλακάς μας, ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα στον Εμπαπέ, όμως αυτός ο που@@@ς γιος τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος. Ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν νέο κύμα αντιδράσεων τόσο εντός όσο και εκτός Παραγουάης, διατηρώντας σε υψηλούς τόνους το κλίμα που επικρατεί μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από τη Γαλλία.