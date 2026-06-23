Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τους Μαϊάμι Χιτ

Πριν καλά-καλά ξημερώσει έσκασε η «βόμβα» από τον μαγικό κόσμο του NBA, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει το αγαπημένο του Μιλιγούκι για χάρη των Μαϊάμι Χιτ.

Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν και οι ακριβείς λεπτομέρειες της συμφωνίας, με τους Μιλγουόκι Μπακς να εξασφαλίζουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο μελλοντικών επιλογών Draft και δικαιωμάτων ανταλλαγής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, το Μαϊάμι παραχωρεί στο Μιλγουόκι δύο μη προστατευμένα picks πρώτου γύρου για το 2031 και το 2033, το Νο. 13 της φετινής διαδικασίας, ένα δικαίωμα ανταλλαγής επιλογών για το 2030, καθώς και ένα pick δεύτερου γύρου για το 2033.

Οι Χιτ θυσιάζουν έναν έτοιμο rookie για το άμεσο μέλλον μαζί με πολύτιμα μελλοντικά «περιουσιακά στοιχεία», προκειμένου να πυροδοτήσουν τη συγκεκριμένη βόμβα μεγατόνων.

Η συμφωνία αποτελεί μια απευθείας ανταλλαγή ανάμεσα στους δύο οργανισμούς, χωρίς την εμπλοκή τρίτης ομάδας, και η επίσημη επικύρωσή της είναι προγραμματισμένη για τις 6 Ιουλίου, με τις δύο διοικήσεις να διατηρούν το δικαίωμα για μικρές προσαρμογές μέχρι την οριστική υπογραφή.

Για τους Μπακς, αυτό το deal σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής με φόντο την πλήρη αναδόμηση του ρόστερ τους μέσα από το Draft.

Heat president Pat Riley now makes his long-anticipated new landmark acquisition, with Antetokounmpo joining elite Miami pickups such as LeBron James, Shaquille O’Neal, Chris Bosh, Alonzo Mourning and Jimmy Butler over the past 30-plus years. Riley will pair the two-time NBA MVP… https://t.co/5A7Y9kwoTU — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Από την άλλη, οι Χιτ παίζουν τα ρέστα τους με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επενδύοντας τα πάντα σε έναν από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του πλανήτη με μοναδικό στόχο την άμεση κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, στο Μιλιγούκι θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν οι Τάιλερ Χίρο, Κασπάρας Γιακουτσιόνις, Χάιμε Χάκες και Κελέλ Γουέρ.