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«Βόμβα» του Παναθηναϊκού AKTOR: «Πράσινος» ο Φαλ - Τι είπε ο Γιαννακόπουλος για τις ελληνοποιήσεις

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κινήθηκε άμεσα και έκλεισε τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Ο Μουστάφα Φαλ/Eurokinissi
Ο Μουστάφα Φαλ/Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

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Η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού AKTOR στην εποχή Ομπράντοβιτς είναι γεγονός και έσκασε σαν... βόμβα! Οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος λίγες ημέρες πριν έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Ο θηριώδης Γάλλος ψηλός, θα φοράει την φανέλα με το τριφύλλι για τα επόμενα 2+1 χρόνια, αποτελώντας την πρώτη «έκπληξη» της χρονιάς. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας μάλιστα πως η διαδικασία ελληνοποίησης του Φαλ έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει μονάχα η έκδοση της ταυτότητάς του.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράμμισε πως ο ίδιος συνεχίζει να διαφωνεί με την «εύκολη διαδικασία ελληνοποίησης και τις τιμητικές πολιτογραφήσεις», οι οποίες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «δεν λειτουργούν προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ».

Ο Φαλ μέτρησε 150 αγώνες με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague, μετρώντας 7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά ματς. 

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Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Μεταγραφές

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