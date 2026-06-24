«Βόμβα» του Παναθηναϊκού AKTOR: «Πράσινος» ο Φαλ - Τι είπε ο Γιαννακόπουλος για τις ελληνοποιήσεις

Η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού AKTOR στην εποχή Ομπράντοβιτς είναι γεγονός και έσκασε σαν... βόμβα! Οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος λίγες ημέρες πριν έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Ο θηριώδης Γάλλος ψηλός, θα φοράει την φανέλα με το τριφύλλι για τα επόμενα 2+1 χρόνια, αποτελώντας την πρώτη «έκπληξη» της χρονιάς. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας μάλιστα πως η διαδικασία ελληνοποίησης του Φαλ έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει μονάχα η έκδοση της ταυτότητάς του.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράμμισε πως ο ίδιος συνεχίζει να διαφωνεί με την «εύκολη διαδικασία ελληνοποίησης και τις τιμητικές πολιτογραφήσεις», οι οποίες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «δεν λειτουργούν προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ».

Ο Φαλ μέτρησε 150 αγώνες με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague, μετρώντας 7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά ματς.