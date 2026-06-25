Γιώργος Μπαρτζώκας: Ποιο είναι το νέο συμβόλαιο που υπέργραψε με την ΚΑΕ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στον Ολυμπιακό για τα επόμενα τρία χρόνια, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να του προσφέρει ένα συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές από πέρσι.

Στο νέο deal του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Ολυμπιακό, θα υπάρξει μία γενναιόδωρη αύξηση που αναμένεται να ανεβάσει τις απολαβές του στα 2 εκατ. ευρώ περίπου, τοποθετώντας τον συνολικά με το σταφ του, στο Top-4 της Euroleague ως προς τις απολαβές.

Ο Έλληνας προπονητής, κατέκτησε ως head coach και απόλυτος αναμορφωτής των «ερυθρόλευκων» τον τίτλο της EuroLeague και το πρωτάθλημα Ελλάδας για το 2025-26, παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ και ξεπερνώντας κάθε δύσκολο εμπόδιο.

Σημειώνεται πως με το προηγούμενο συμβόλαιο, λάμβανε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.