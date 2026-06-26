Γιώργος Μπαρτζώκας: Ένας ρέκορντμαν δένει στο «λιμάνι» του μέχρι το 2029

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε για πρώτη φορά στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2012, αποχώρησε το 2014 και επέστρεψε στο λιμάνι το 2020 για να χτίσει τη δική του αυτοκρατορία.

Ο 61χρονος τεχνικός, που δεν έκρυψε ποτέ τα «ερυθρόλευκα» συναισθήματά του, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να μετατρέψει το όνειρο του σε ιστορία. Με το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε έως το 2029, συνεχίζει να διευρύνει την κληρονομιά του, έχοντας ήδη καταρρίψει σχεδόν κάθε ρεκόρ που αφορά προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Οι τίτλοι του

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι πλέον ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Μετρά συνολικά 14 τίτλους, έχοντας κατακτήσει τρόπαια σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε η ομάδα του Πειραιά. Δύο EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα, τέσσερα Super Cup και ένα Διηπειρωτικό συνθέτουν μία συλλογή που τον έχει φέρει στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ο μακροβιότερος προπονητής

Η σχέση του με τον Ολυμπιακό έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας επιτυχημένης συνεργασίας. Ο Μπαρτζώκας έχει ήδη συμπληρώσει εννέα σεζόν στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» (2012-2014 και από το 2020 έως σήμερα) και, αν εξαντλήσει το νέο του συμβόλαιο, θα φτάσει συνολικά τις δώδεκα αγωνιστικές περιόδους στο τιμόνι της ομάδας, επίδοση μοναδική στην ιστορία του συλλόγου.

Έχει τις περισσότερες νίκες στην GBL

Τον Απρίλιο του 2026 ο Έλληνας τεχνικός έφτασε τις 200 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα ως προπονητής του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 90,9%. Με αυτή την επίδοση βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του προπονητές-σύμβολα για τον σύλλογο, όπως τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Ο άνθρωπος των Final Four

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four στην ιστορία του Ολυμπιακού. Έχει οδηγήσει τους Πειραιώτες σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις της EuroLeague (2013, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), επίδοση που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη συνέπεια και τη σταθερότητα της ομάδας του στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο πρώτος σε συμμετοχές

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο Μπαρτζώκας κατέρριψε ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ. Στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL έφτασε τα 209 παιχνίδια πρωταθλήματος στον πάγκο του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας τον Γιάννη Ιωαννίδη και ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας με τους προπονητές που έχουν κοουτσάρει περισσότερες φορές την ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.