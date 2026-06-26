Μουντιάλ 2026: Το τελευταίο εισιτήριο πιθανό να κριθεί στις κίτρινες κάρτες

Η εικόνα για την νοκ-αουτ φάση του Μουντιάλ 2026 αρχίζει να διαμορφώνεται στον δρόμο προς τον τελικό της Νέας Υόρκης.

Από τις 19 ομάδες που έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, τρεις έχουν ήδη εγγυηθεί ότι θα τερματίσουν μεταξύ των καλύτερων τρίτων ομάδων: Σουηδία (4 βαθμοί, 0 διαφορά γκολ), Ισημερινός (4 βαθμοί, 0 διαφορά γκολ) και Βοσνία-Ερζεγοβίνη (4 βαθμοί, -1 διαφορά γκολ).

Θυμίζουμε ότι με την επέκταση σε 48 ομάδες και την εισαγωγή του γύρου των «32» , οκτώ ομάδες που κατέλαβαν την τρίτη θέση από τους ομίλους τους θα προκριθούν. Αυτό αφήνει πέντε θέσεις διαθέσιμες για χώρες που δεν τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων τους. Αυτή τη στιγμή, η Παραγουάη (η οποία έχει ήδη παίξει τον τελευταίο αγώνα της), η Κροατία, η Νότια Κορέα (η οποία έχει παίξει επίσης τον τρίτο αγώνα της), η Αλγερία και η Σκωτία (η οποία έχει επίσης ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων της) συμπληρώνουν τη λίστα με τις οκτώ καλύτερες ομάδες που κατέλαβαν την τρίτη θέση.

Η τελική θέση πρόκρισης θα μπορούσε να εξαρτηθεί από τους βαθμούς fair play, οι οποίοι απονέμονται με βάση τις κίτρινες και κόκκινες κάρτες που έλαβαν κατά τη διάρκεια των αγώνων του ομίλου. Και εδώ υπάρχει ένα απίθανο σενάριο όπου η Αλγερία και η Παραγουάη, με ποσοστό πρόκρισης 99,9% αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το κριτήριο για να καθορίσουν την όγδοη καλύτερη ομάδα που θα τερματίσει τρίτη.

Current third place standings, as things stand on 26 June.



(these are NOT projected standings❗️)



Both 🇭🇷 Croatia and 🇩🇿 Algeria ensure a place in R32 if they draw their last games as they would finish ahead of 🇵🇾 Paraguay.



If 🇩🇿 Algeria plays out a 0-0 draw with 🇦🇹 AUT, they… pic.twitter.com/h0RbHEYeKV — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 26, 2026

Για να επιλέξει τις οκτώ καλύτερες ομάδες που καταλαμβάνουν την τρίτη θέση, η FIFA χρησιμοποιεί διάφορα κριτήρια. Πρώτον, εξετάζει τον υψηλότερο αριθμό βαθμών που επιτεύχθηκαν στο τέλος της φάσης των ομίλων, στη συνέχεια την καλύτερη διαφορά τερμάτων που επιτεύχθηκε στο τέλος των αγώνων των ομίλων και επίσης τον υψηλότερο αριθμό γκολ που σημειώθηκαν στο τέλος των αγώνων των ομίλων.

Μετά την ισοπαλία 0-0 με την Αυστραλία για την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, η Παραγουάη έχει 4 βαθμούς με διαφορά τερμάτων -2 και 2 γκολ. Πριν αντιμετωπίσει την Αυστρία, η Αλγερία έχει 3 βαθμούς, διαφορά τερμάτων -2 και έχει σκοράρει 2 γκολ. Αν οι «Φενέκ» έφερναν ισοπαλία χωρίς γκολ απέναντι στους Αυστριακούς, θα έφταναν τους 4 βαθμούς, με ίδιο συντελεστή τερμάτων (-2) και ίδια γκολ υπέρ (2). Δηλαδή, ακριβώς την ίδια επίδοση με την Παραγουάη.

Τι γίνεται στη περίπτωση της Παραγουάης

Αν τα υπόλοιπα αποτελέσματα οδηγούσαν στο σενάριο όπου η 8η θέση των καλύτερων τρίτων θα κρινόταν ανάμεσα σε Αλγερία και Παραγουάη, τότε οι δύο ομάδες θα έπρεπε να ξεχωρίσουν βάσει ενός τέταρτου κριτηρίου. Των βαθμών fair play.

Το σύστημα βαθμολόγησης καθορίζεται στους κανονισμούς της διοργάνωσης: -1 βαθμός για κάθε κίτρινη κάρτα, -3 για δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε αποβολή, -4 για απευθείας κόκκινη και -5 για κίτρινη που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη.

Σε αυτό το κριτήριο, η Αλγερία υπερτερεί ξεκάθαρα. Οι «Φενέκ» έχουν δεχθεί μόλις μία κίτρινη κάρτα, απέναντι στην Ιορδανία, συγκεντρώνοντας συνολικά -1 βαθμό.

Αντίθετα, η Παραγουάη έχει δεχθεί επτά κίτρινες κάρτες συνολικά στη φάση των ομίλων, ενώ ο Μιγκέλ Αλμιρόν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για αντικανονική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια συνομιλίας με αντίπαλο παίκτη. Έτσι, οι Παραγουανοί ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με -11 βαθμούς στο fair play.

Αυτό δίνει στην Αλγερία σημαντικό προβάδισμα σε περίπτωση που η πρόκριση κριθεί σε αυτό το σενάριο.