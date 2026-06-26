«Χρυσώνει» τον Μπράνκου Μπαντιό ο Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με τους Ισπανούς

Πιο κοντά από ποτέ ο Μπράνκου Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους μετά από εκείνη του Μουσταφά Φαλ, να είναι έτοιμοι να κλείσουν ακόμη μία μεταγραφή.

Σύμφωνα με την ισπανική «Las Provincias», «ο Σενεγαλέζος γκαρντ έχει στα χέρια του μία πρόταση για τριετή συνεργασία από τους πράσινους.

Για το διάστημα αυτό το τριφύλλι του προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ».

Προφανώς μιλάμε για ένα ποσό που σίγουρα δεν υπάρχει απάντηση από πλευρά της Βαλένθια και που δεν περνάει απαρατήρητο από τον ίδιο τον παίκτη.