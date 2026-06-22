Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το 112

Σπορ Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς Μπάσκετ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτιαξε συλλεκτικό μπλουζάκι για την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε συλλεκτικά T-shirt «King Zeljko», για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φώτης Ξένος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Είναι γεγονός... Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προκαλώντας χαμό στο T-Center.

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού», είναι από το πρωί ενθουσιασμένοι και το έδειξαν και στη παρουσίαση. Έτσι, η ΚΑΕ είπε να τους τρελάνει ακόμα περισσότερο κυκλοφορώντας συλλεκτικά μπλουζάκια που γράφουν πάνω: «King Zeljko».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader