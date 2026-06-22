Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτιαξε συλλεκτικό μπλουζάκι για την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Είναι γεγονός... Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προκαλώντας χαμό στο T-Center.

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού», είναι από το πρωί ενθουσιασμένοι και το έδειξαν και στη παρουσίαση. Έτσι, η ΚΑΕ είπε να τους τρελάνει ακόμα περισσότερο κυκλοφορώντας συλλεκτικά μπλουζάκια που γράφουν πάνω: «King Zeljko».