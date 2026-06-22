Γιαννακόπουλος: «Η μεγαλύτερη μέρα εδώ και πολλά χρόνια - Κάτι περισσότερο και από ευρωπαϊκό»

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως νέου προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανοίγει την εκδήλωση και να καλωσορίζει τον Σέρβο τεχνικό στην επιστροφή του στο «τριφύλλι».

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα ως μία από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών για τον σύλλογο, τονίζοντας ότι η επιστροφή του πολυνίκη προπονητή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να διατηρηθεί ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Όταν το 2024, είχα πει πως θα προσπαθήσω ξανά να κάνω τον Παναθηναϊκό μεγάλο. Όχι μόνο τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, αλλά κάτι παραπάνω από αυτό. Το 2024 πήραμε την EuroLeague, φτιάξαμε το κορυφαίο γήπεδο στην Ευρώπη. Και τώρα είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία. Ευχαριστώ για τα πάντα. Σε ευχαριστώ Ζέλικο».

«Είναι από τις πιο ιστορικές ημέρες στον σύλλογο. Όπως είπα και τον ίδιο, βλέποντας τη χαρά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια ούτε τίποτα. Είναι μεγαλύτερο και από ευρωπαϊκό. Η μεγαλύτερη ημέρα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού».