Φοβερή στιγμή: Τα... ελληνικά του Ομπράντοβιτς στον Αλβέρτη: «Είσαι έτοιμος;»
Μια ξεχωριστή στιγμή είχε η συνέντευξη Τύπου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
Στον «αστερισμό» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό AKTOR τις τελευταίες ώρες. Οι «πράσινοι» παρουσιάσαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών».
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της παρουσίασής του χάρισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ, όταν πήρε τον λόγο και απευθύνθηκε στα ελληνικά προς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
«Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος;», είπε ο Σέρβος τεχνικός, προκαλώντας χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα από όσους βρέθηκαν στην αίθουσα.
Στη συνέχεια, ο «Ζοτς» μίλησε για τα συναισθήματα που του προκαλεί η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως νιώθει ευτυχισμένος που βρίσκεται ξανά στην ομάδα με την οποία έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της προπονητικής του καριέρας.