Φοβερή στιγμή: Τα... ελληνικά του Ομπράντοβιτς στον Αλβέρτη: «Είσαι έτοιμος;»

Στον «αστερισμό» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό AKTOR τις τελευταίες ώρες. Οι «πράσινοι» παρουσιάσαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών».

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της παρουσίασής του χάρισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ, όταν πήρε τον λόγο και απευθύνθηκε στα ελληνικά προς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

«Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος;», είπε ο Σέρβος τεχνικός, προκαλώντας χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα από όσους βρέθηκαν στην αίθουσα.

Στη συνέχεια, ο «Ζοτς» μίλησε για τα συναισθήματα που του προκαλεί η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως νιώθει ευτυχισμένος που βρίσκεται ξανά στην ομάδα με την οποία έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της προπονητικής του καριέρας.