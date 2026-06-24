Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ - Το αντίο της Μπέριλ στους «ερυθρόλευκους»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να πεί το δικό του αντίο στον Ολυμπιακό, έπειτα από επτά χρόνια πορείας στην ομάδα του Πειραιά.

Δείτε την ανάρτηση του Σακίλ ΜακΚίσικ:

«ΕΠΤΑ ΣΕΖΟΝ. ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ. ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ.



Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Μου έδωσε μια οικογένεια.



Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη ημέρα και κάνατε την Ελλάδα σπίτι για εμένα και την οικογένειά μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή που έζησα φορώντας τα ερυθρόλευκα θα μείνουν για πάντα χαραγμένα μέσα μου.



Για επτά σεζόν φόρεσα με περηφάνια το Νο. 77 και έδωσα τα πάντα για τον σύλλογο, την πόλη και τον κόσμο του.



Ανεξάρτητα από το τι θα φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα αποτελεί πάντα κομμάτι της ζωής μου.



Σας ευχαριστώ από καρδιάς.



Ολυμπιακός για πάντα.»

Η σύζυγος του Αμερικανού γκάρντ , Μπέριλ ΜακΚίσικ αποχαιρέτησε με την σειρά της τους φίλους αλλά και την ομάδα του Ολυμπιακού με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram.

«Ευχαριστώ όλους όσους έγιναν κομμάτι της διαδρομής μας στην Ελλάδα. Και ένα ευχαριστώ στους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Θα μας λείψετε όλοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.