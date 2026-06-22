Τέλος ο Ντιλικίνα από τον Ολυμπιακό - Το «ευχαριστώ» της ομάδας

Όσο ο Ολυμπιακός προχωράει με τις κινήσεις στον άσο, τόσο αποχαιρετά και παίκτες που δε θα συνεχίσουν στην ομάδα σε αυτή τη θέση. Σήμερα η ΚΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα ότι λύγει η συνεργασία της με τον Φρανκ Ντιλικίνα.

Ο Γάλλος ήρθε στα μέσα της σεζόν, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και έδειξε ότι όταν τον χρειάστηκε η ομάδα βοήθησε με ότι είχε.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει ότι χώρισε τους δρόμους της με τον Φρανκ Ντιλικίνα.

Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον και συνεχή επιτυχία στην καριέρα σου».