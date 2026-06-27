«Μπαμ» με το καλημέρα στην Βιλερμπάν: Κλείνει τον Σιλβέιν Φρανσίσκο

Η Βιλερμπάν αλλάζει σελίδα και θα έχει στο τιμόνι της ένα ισχυρό επενδυτικό fund, στον πάγκο της τον Τόνι Πάρκερ και στο ρόστερ της μια σειρά από σούπερ σταρ!

Βασικό μέλημα όλων των ανθρώπων γύρω από το κλαμπ είναι ο σύλλογος της Λιόν να πάψει να είναι... σάκος του μποξ στην EuroLeague και να μπει «σφήνα» στις ισχυρές δυνάμεις της διοργάνωσης. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να έχει στις «επάλξεις» της παίκτες ικανούς να ξεχωρίσουν σε αυτό το επίπεδο. Καθώς και ένα ορθώς συγκροτημένο πλάνο!

Η μεγαλύτερη κίνηση που φημολογείται το τελευταίο διάστημα, δεν ακούει σε άλλο όνομα από εκείνο του Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποτέλεσε διακαή πόθο για όλη την Ευρώπη, με τη Βιλερμπάν να κάνει ισχυρή ρελάνς για την απόκτησή του. Προσφέροντάς του, γη και ύδωρ. Οι πηγές από τη Γαλλία αναφέρονται σε συμβόλαιο το οποίο θα φτάνει μέχρι και τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Ο Τόνι Πάρκερ, στην παρουσίασή του ως προπονητής της Βιλερμπάν αποκάλυψε πως από την επόμενη σεζόν ο Φρανσίσκο θα είναι παίκτης της ομάδας του.

«Ήθελα έναν παίκτη-σημαία για την ομάδα και ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρισκόταν στην κορυφή της λίστας μου. Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι κατάφερα να τον πείσω», δήλωσε ο Πάρκερ χαρακτηριστικά.

💣 Oh la BOMBE dans l'interview de Tony Parker à@lequipe



Sylvain Francisco 🇫🇷 est officiellement un joueur de l'ASVEL 🤯🤯🤯



« Je voulais un "franchise player" et Sylvain Francisco était en haut de ma liste... C'est incroyable d'avoir pu le convaincre » — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) June 27, 2026

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Οι μεταγραφές των Αρμόνι Μπρουκς και Βάιλερ-Μπαμπ μοιάζουν να έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ο Τάις πλησιάζει στο να αποκτηθεί από την ομάδα και επίσημα.

«Ο Τάις αποτελεί μια σημαντική μεταγραφή για εμάς. Φέρνει πλούσια εμπειρία, και αυτό αλλάζει τα πάντα στα αποδυτήρια. Με τον Μπρουκς, υπογράψαμε έναν από τους καλύτερους γκαρντ της Ευρωλίγκας. Επίσης, ολοκληρώσαμε τις συμφωνίες με τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και τον Μποθ Γκαχ».