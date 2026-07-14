Τρομερές σκηνές στην Νορβηγία: Λαοθάλασσα βρέθηκε στο Όσλο και αποθέωσε την εθνική ομάδα της χώρας

Το φετινό Μουντιάλ κοντεύει να φτάσει στο τέλος του, ωστόσο μας χάρισε ιδιαίτερες συγκινήσεις αλλά και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Μια από αυτές ήταν και η Νορβηγία, η οποία έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου ήταν μια «ανάσα» από τα να προκριθεί στα ημιτελικά, γεγονός που δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς οι Σκανδιναβοί «λύγισαν» στην παράταση και ηττήθηκαν από την Αγγλία.

Έτσι η εθνική ομάδα της χώρας επέστρεψε εχθές στην Νορβηγία και πλήθος κόσμου βρέθηκε στην πρωτεύουσα, το Όσλο για να αποθεώσουν τους «ήρωες» του Μουντιάλ. Για περίπου 2 ώρες το ανοιχτό πούλμαν των Νορβηγών, διέσχιζε την πόλη μέχρι να φτάσει στην κεντρική πλατεία της πόλης, Rådhusplassen, ώστε να συνεχίσουν οι πανηγυρισμοί.

Λίγο νωρίτερα, η εθνική ομάδα βρέθηκε στο βασιλικό παλάτι για να λάβουν τα συγχαρητήρια από τον βασιλιά, Χάραλντ με τον ίδιο να δηλώνει «Παραλίγο να γίνει 2–1», σχολιάζοντας το αμφιλεγόμενο ακυρωθέν γκολ των Σκανδιναβών εναντίον της Αγγλίας.

King Harald, accompanied by Crown Prince Haakon, Princess Ingrid Alexandra and Prince Sverre Magnus, is hosting a reception for Team Norge at the Royal Palace.



🎥 NRK pic.twitter.com/Pto2LzYbKV — ChristinZ (@ChristinsQueens) July 13, 2026

Για το συγκεκριμένο γεγονός μίλησε ο αρχηγός της Νορβηγίας, Μάρτιν Όντεγκαρντ δηλώνοντας:

«Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί αυτό. Η υποστήριξη που λάβαμε —τόσο στις ΗΠΑ όσο και εδώ στη Νορβηγία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν απολύτως απίστευτο να το ζήσω».

Ωστόσο, από αυτή την γιορτή έλειπε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε 7 γκόλ στην διοργάνωση. Μάλιστα ο προπονητής των «Βίκινγκ» αποκάλυψε τον λόγο της απουσίας του Νορβηγού επιθετικού. «Κάποιοι έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους», δήλωσε ο Στάλε Σομπάκεν, αναφερόμενος στις προγραμματισμένες διακοπές του Χάαλαντ στην Ιταλία.