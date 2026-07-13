«Καλύπτει» τον μισό κόσμο: Η τεράστια διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία στο Μουντιάλ

Ισπανία και Γαλλία κοντράρονται το βράδυ της Τρίτης(14/07, 22:00) στον ημιτελικό του Μουντιάλ, όμως η διαδρομή των δύο ομάδων μέχρι την τετράδα της διοργάνωσης μόνο ίδια δεν ήταν.

Η μεγαλύτερη διαφορά αφορά τα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει οι δύο αποστολές κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Η «Ρόχα» έχει ταξιδέψει συνολικά περίπου 16.500 χιλιόμετρα από την έναρξη της διοργάνωσης, ενώ η Γαλλία έχει καλύψει περίπου 3.091 χιλιόμετρα.

🤔 La EXAGERADA diferencia en el trato de los viajes y desplazamientos entre España y Francia en el MUNDIAL



🇪🇸 ESPAÑA: 16.594km en viajes

🇫🇷 FRANCIA: 3.091km en viajes



🫣🫣🫣🫣 pic.twitter.com/s8IVsZIzdO — Madrid Sports (@MadridSports_) July 13, 2026

Με άλλα λόγια, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έχει διανύσει περίπου 12.000 χιλιόμετρα περισσότερα από τους «τρικολόρ», επιβαρυνόμενη σημαντικά περισσότερο με συνεχείς μετακινήσεις.

Η Ισπανία έχει αγωνιστεί σε πόλεις όπως η Ατλάντα, η Γουαδαλαχάρα, το Ντάλας και η Καλιφόρνια, αλλάζοντας συνολικά έξι διαφορετικές ζώνες ώρας μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Αντίθετα, η Γαλλία είχε σαφώς πιο ευνοϊκό πρόγραμμα μετακινήσεων, καθώς έδωσε τους αγώνες της σε μια περιορισμένη γεωγραφική ακτίνα ανάμεσα στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Βοστώνη και τη Φιλαδέλφεια.

Ενδεικτικό της επιβάρυνσης που έχει υποστεί η Ισπανία είναι ότι τα 16.500 χιλιόμετρα που έχει διανύσει αντιστοιχούν περίπου στο 41% της περιφέρειας της Γης, στοιχείο που αναδεικνύει τις μεγάλες αποστάσεις που καλούνται να καλύψουν οι ομάδες στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές χώρες.