Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός φανέλα

Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι φανέλες για τη σεζόν 2026/27

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες φανέλες του για την ερχόμενη σεζόν, σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών.

InTime Sports
InTime Sports
Δημήτρης Καλεμάι

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τις εμφανίσεις της σεζόν 2026/27 παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, στο Δημαρχείο Αθηνών με φόντο την Ακρόπολη. Παρέα με την Adidas, καθώς επίσης και τον νέο μεγάλο χορηγό της ομάδας και κεντρικό «όνομα» της φανέλας, την Superbet, ο Τάκης Φύσσας μαζί με τον Γιούρκα Σεϊταρίδη παρουσίασαν πρώτοι την νέα εντός έδρας εμφάνιση των «πράσινων».

Με τον Ντε Φράι να φοράει την εντός, τον Τεττέη την λευκή εκτός έδρας και τον Καμαρά την μαύρη και 3η εμφάνιση, η φανέλα παρουσιάστηκε με την φιλαρμονική να παίζει τον ύμνο της ομάδας, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους παρακολούθησαν την εκδήλωση.

5257658.jpg
5257657.jpg
5257653.jpg

Η εντός έδρας είναι πράσινη, με διακριτικές λεπτές άσπρες ρίγες, η εκτός ξεχωρίζει για το έμβλημα της, διατηρώντας το πλήρες έμβλημα της ομάδας, ενώ η τρίτη έχει ιδιαίτερες μοβ λεπτομέρειες, συνδυαζόμενες με μερικές πράσινες πινελιές που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός φανέλα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader