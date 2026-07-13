Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι φανέλες για τη σεζόν 2026/27

Τις εμφανίσεις της σεζόν 2026/27 παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, στο Δημαρχείο Αθηνών με φόντο την Ακρόπολη. Παρέα με την Adidas, καθώς επίσης και τον νέο μεγάλο χορηγό της ομάδας και κεντρικό «όνομα» της φανέλας, την Superbet, ο Τάκης Φύσσας μαζί με τον Γιούρκα Σεϊταρίδη παρουσίασαν πρώτοι την νέα εντός έδρας εμφάνιση των «πράσινων».

Με τον Ντε Φράι να φοράει την εντός, τον Τεττέη την λευκή εκτός έδρας και τον Καμαρά την μαύρη και 3η εμφάνιση, η φανέλα παρουσιάστηκε με την φιλαρμονική να παίζει τον ύμνο της ομάδας, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Η εντός έδρας είναι πράσινη, με διακριτικές λεπτές άσπρες ρίγες, η εκτός ξεχωρίζει για το έμβλημα της, διατηρώντας το πλήρες έμβλημα της ομάδας, ενώ η τρίτη έχει ιδιαίτερες μοβ λεπτομέρειες, συνδυαζόμενες με μερικές πράσινες πινελιές που την κάνουν να ξεχωρίζει.