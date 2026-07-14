ΠΑΟΚ: Το βίντεο - έπος της ανακοίνωσης του Τάχα Αλί σαν τον... φλάς

Ο Τάχα Αλί είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, καθώς ανακοινώθηκε από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ με το συμβόλαιό του να διαρκεί μέχρι τις 30/6/2029.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μας έχει συνηθίσει στα πολύ έξυπνα και εντυπωσιακά βίντεο παρουσίασης ποδοσφαιριστών, επομένως στο συγκεκριμένο κλιπ παρουσιάζεται ο Σουηδός ταχύτατος εξτρέμ, που τελείωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική του στο Μουντιάλ και ήρθε... σφαίρα στο γήπεδο της Τούμπας για να υπογράψει. Αφού έκανε μια βόλτα μέσα στα αποδυτήρια και τους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου, βρήκε ένα λάπτοπ που έδειχνε το παιχνίδι που είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη ως αντίπαλος, φόρεσε την ασπρόμαυρη στολή και πάτησε χορτάρι. Όλα αυτά με την ταχύτητα του φωτός φυσικά.

Απολαύστε το βίντεο της ανακοίνωσης του Αλί