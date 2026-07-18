Λέων Βάρβαρος: Ο 15χρονος που έσπασε πανελλήνιο ρεκόρ 30 ετών μιλά στον FLASH

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Λέων Βάρβαρος έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στον ελληνικό στίβο. Στα 15 του χρόνια, ο πρωταθλητής (και μαθητής), αναδείχθηκε το 2025 πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία Κ16, ενώ το 2026 κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ16 στα 2.000 μέτρα με χρόνο 5:40, σπάζοντας μια επίδοση που παρέμενε ακατάρριπτη επί 30 χρόνια και σημειώνοντας παράλληλα τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην ηλικιακή του κατηγορία!

Μιλώντας στον FLASH, περιγράφει τη διαδρομή του στον αθλητισμό, τις θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, την προσπάθεια να συνδυάσει τις απαιτήσεις του σχολείου με τις καθημερινές προπονήσεις, αλλά και τους στόχους που έχει θέσει για το μέλλον.

Τι σημαίνει για σένα το πανελλήνιο ρεκόρ στα 2.000 μέτρα, που παρέμενε ακατάρριπτο για 30 χρόνια;

«Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 2.000 μέτρα μετά από 30 χρόνια είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα. Μετά τον περσινό μου χρόνο κατάλαβα ότι μπορώ να βελτιωθώ ακόμη περισσότερο, γι’ αυτό και προπονήθηκα πολύ σκληρά όλη τη χρονιά. Μπήκα στον αγώνα έτοιμος και καλά προετοιμασμένος και, όταν τελικά κατάφερα να το κατακτήσω, ένιωσα μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, μέσα μου γνωρίζω ότι μπορώ να τρέξω ακόμη πιο γρήγορα και γι’ αυτό θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, με επόμενο στόχο τον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ16 στη Θήβα.»

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Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζεις τον πρωταθλητισμό με το σχολείο;

«Ο συνδυασμός πρωταθλητισμού και σχολείου είναι ιδιαίτερα απαιτητικός για όλους τους αθλητές. Οι καθημερινές προπονήσεις απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συγκέντρωση, ενώ και το σχολείο έχει τις δικές του απαιτήσεις. Συχνά μένει ελάχιστος χρόνος για ξεκούραση, φίλους και προσωπική ζωή.»

Πώς καταφέρνεις να διαχειρίζεσαι την πίεση και να βρίσκεις ισορροπία στην καθημερινότητά σου;

«Όταν βρίσκομαι με τους φίλους μου, αποφορτίζομαι και φεύγει το άγχος. Προσπαθώ να οργανώνω σωστά την ημέρα μου, ώστε να βρίσκω χρόνο και για ξεκούραση. Πιστεύω ότι όποιος έχει πειθαρχία, υπομονή και αγάπη για τον αθλητισμό μπορεί να πετύχει τους στόχους του».

EUROKINISSI

Οι σημαντικότερες διακρίσεις του Λέοντα Βάρβαρου

2025: 2η θέση στο Πανελλήνιο Ανωμάλου Δρόμου Κ16 (3.000 μ.).

2025: Πρωταθλητής Κ16 στα 2.000 μ. και κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Κ15.

2025: Πρωταθλητής Ελλάδας Κ16.

2026: Πρωταθλητής Ελλάδας Ανωμάλου Δρόμου ΣΕΓΑΣ.

2026: Πρωταθλητής Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων.

2026: Πανελλήνιο ρεκόρ Κ16 στα 2.000 μ. (5:40), μετά από 30 χρόνια, και 2η καλύτερη επίδοση στον κόσμο.