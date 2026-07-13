Ο Μάτζικ Τζόνσον βρέθηκε στους Παξούς και αποθέωσε την Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης για ακόμη μια χρονιά, καθώς ο Μάτζικ Τζόνσον βρέθηκε ξανά στη χώρα μας, αυτή την φορά στους Παξούς.

Ο θρύλος του NBA κοινοποίησε φωτογραφίες μαζί με την σύζυγο του, Κούκι Τζόνσον, αναφέροντας πως απόλαυσε το δείπνο του στην ταβέρνα «Βασίλης» στον Λόγγο. «Σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Απολαύσαμε ένα καταπληκτικό δείπνο στην ταβέρνα Βασίλης στον Λόγγο, στους Παξούς», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην παίκτης του NBA.

Ο πρώην παίκτης των Lakers, έχει επισκεφτεί πολλές φορές την χώρα μας , καθώς έχει γνωρίσει πολλά μέρη της Ελλάδας όπως την Σαντορίνη, την Ζάκυνθο αλλά και την Αθήνα.