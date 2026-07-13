Ο Ντιέγκο Φορλάν αναλαμβάνει την εθνική Ουρουγουάης

Η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης δεν είχε την απόδοση που περίμενε να έχει στο φετινό Μουντιάλ. Σε έναν όμιλο με Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία, τερμάτισε στην τρίτη θέση με 2 βαθμούς και δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Όπως ήταν αναμενόμενο η ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να μην συνεχίσει την συνεργασία της με τον Μαρσέλο Μπιέλσα, καθώς η κακή απόδοση της ομάδας αλλά και η κακή σχέση του με τους ποδοσφαιριστές του, ήταν οι βασικοί λόγοι της απομάκρυνσης του.

Οι άνθρωποι της ομοσπονδίας, σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα της ομάδας, και θέλουν μια προσωπικότητα που θα ηγηθεί στον πάγκο και στα αποδυτήρια. Αυτά τα χαρακτηριστικά, τα βρήκαν στο πρόσωπο του Ντιέγκο Φορλάν, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να αναλάβει την δουλειά της εθνικής του ομάδας.

Ο Ουρουγουανός θρύλος, θα βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ανδρών αλλά και της της U20 μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Υπενθυμίζουμε πως στο παρελθόν έχει περάσει από τους πάγκους της Πενιαρόλ και της Ατένας.