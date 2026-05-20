Αναστάτωση στη Βρετανία: Ραδιοφωνικός σταθμός ανακοίνωσε κατά λάθος τον θάνατο του βασιλιά Κάρολου

Οι ακροατές ενός βρετανικού ραδιοφωνικού σταθμού έμειναν άναυδοι την Τρίτη 19 Μαΐου το βράδυ, όταν ένας από τους παραγωγούς ανακοίνωσε ξαφνικά τον θάνατο του βασιλιά Κάρολου.

Το Radio Caroline ενεργοποίησε τη διαδικασία «Death of a Monarch» (Θάνατος ενός Μονάρχη) περίπου στις 14:06, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Barry Marsh, ενημερώνοντας το κοινό ότι ο Κάρολος είχε πεθάνει και ότι το πρόγραμμα του σταθμού θα τροποποιούνταν αναλόγως.

Το λάθος διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, ενώ το σχετικό απόσπασμα έχει πλέον αφαιρεθεί από την υπηρεσία stream του σταθμού. Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Μπέλφαστ συνοδεία της συζύγου του, βασίλισσας Καμίλα.

Ένας από τους ακροατές μάλιστα, μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέροντας «άκουγα το Radio Caroline στο σπίτι του πελάτη μου, το είχαν ανοιχτό στο παρασκήνιο, όταν ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα άλλαζε λόγω του θανάτου του βασιλιά. Ήμουν σοκαρισμένος και στενοχωρημένος. Ρώτησα αμέσως τους πελάτες μου αν το Radio Caroline συνηθίζει να κάνει φάρσες στον αέρα, αλλά μου απάντησαν πως όχι».

«Συγγνώμη, λάθος»

Από την πλευρά της, η διοίκηση του σταθμού ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας το περιστατικό σε «σφάλμα του υπολογιστή». Ο διευθυντής του σταθμού ανέφερε:

«Λόγω ενός σφάλματος υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος η διαδικασία για τον θάνατο του βασιλιά την οποία όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρούν σε ετοιμότητα, ελπίζοντας να μη χρειαστεί ποτέ να τη χρησιμοποιήσουν. Έτσι μεταδόθηκε λανθασμένα ότι η Αυτού Μεγαλειότητα είχε αποβιώσει.

Στη συνέχεια το Radio Caroline διέκοψε τη μετάδοσή του, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, γεγονός που μας θορύβησε και σπεύσαμε να αποκαταστήσουμε το πρόγραμμά και να ζητήσουμε συγγνώμη στον αέρα. Ζητούμε συγγνώμη από την Αυτού Μεγαλειότητα και από τους ακροατές μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Το Radio Caroline είχε την τιμή να μεταδώσει το Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα της αείμνηστης βασίλισσας και πλέον του βασιλιά, και ευχόμαστε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά ακόμη χρόνια».