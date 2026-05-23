Ανάρτηση στα ελληνικά ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας

Την ελληνική γλώσσα επέλεξε να χρησιμοποιήσει το επίσημο προφίλ της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψει τις λεπτομέρειες της συνάντησης που είχε η πριγκίπισσα Άννα με την πολιτική ηγεσία στην Αθήνα.



«Νωρίτερα σήμερα η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Άννα έγινε δεκτή από την ΑΕ κ. Κωνσταντίνο Τασούλα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην Αθήνα. Η Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον Σερ Τιμ Λώρενς, βρίσκεται στην Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης» ανέφερε το κείμενο της δημοσίευσης στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Οι συναντήσεις στα Χανιά

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών της στην πρωτεύουσα, η πριγκίπισσα Άννα αναχωρεί για την Κρήτη. Το ενδιαφέρον της τριήμερης επίσκεψής της εστιάζεται αποκλειστικά στις επετειακές τελετές για τη Μάχη της Κρήτης, η οποία καταγράφεται ιστορικά ως μία από τις πιο κρίσιμες και αιματηρές συγκρούσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο ελληνικό μέτωπο.

Η πριγκίπισσα Άννα πρόκειται να μεταβεί στο Μάλεμε. Εκεί, η βρετανική αντιπροσωπεία θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στο μνημείο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) προς τιμήν των πεσόντων αεροπόρων της 30ης και 33ης Σμηναρχίας.



Αμέσως μετά, η ατζέντα περιλαμβάνει τη συμμετοχή της στην επίσημη τελετή στο συμμαχικό κοιμητήριο της Σούδας, όπου θα βρεθούν εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αποστολών και ανώτατοι αξιωματούχοι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στα Χανιά, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με οικογένειες συμμαχικών στρατιωτών που πολέμησαν στο νησί, καθώς και με απογόνους Κρητικών που έλαβαν μέρος στην ένοπλη εθνική αντίσταση κατά των δυνάμεων του Άξονα.