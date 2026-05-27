«Χρυσή» αγγελία στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ: Ζητείται διοργανωτής βασιλικών δείπνων και πάρτι

Μια «χρυσή» αγγελία για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου και προσκαλεί όσους έχουν το χάρισμα να διοργανώνουν πάρτι και βασιλικά δείπνα να δηλώσουν συμμετοχή.

Ειδικότερα, η βρετανική βασιλική οικογένεια αναζητά ένα νέο μέλος το οποίο θα αναλάβει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των επίσημων εκδηλώσεών που θα λαμβάνουν χώρα στο παλάτι. Η μοναδική αυτή θέση θα δώσει στον ένα και μοναδικό επιτυχόντα την ευκαιρία να «συμμετάσχει στις πολλές αξιοσημείωτες και ποικίλες δραστηριότητες».

Ο Διευθυντής Εκδηλώσεων και Προγράμματος, όπως ονομάζεται επισήμως η θέση, θα υποστηρίζει την ομάδα του στην «παράδοση εξαιρετικών εκδηλώσεων».

Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα

Ο ρόλος περιλαμβάνει την εργασία σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς και από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Οι βασικές αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την παροχή «ηγεσίας και υποστήριξης διαχείρισης εκδηλώσεων παγκόσμιας κλάσης», ενώ παράλληλα αποτελεί μέρος μιας ομάδας που «παράγει ένα πολυάσχολο ημερολόγιο» βασιλικών και εσωτερικών εκδηλώσεων.

Η περιγραφή της θέσης εργασίας που εμφανίστηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας αναφέρει: «Ηγηθείτε του ολοκληρωμένου σχεδιασμού υλικοτεχνικής υποστήριξης των εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων, ανάθεσης εργασιών και κατανομής ευθυνών για όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Διασφαλίστε ότι κάθε πτυχή σχεδιάζεται και εκτελείται σχολαστικά με τα υψηλότερα πρότυπα.

Εκπροσωπείτε το Βασιλικό Οικογενειακό Δίκτυο στην επικοινωνία με ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών κατά την προετοιμασία των εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων ενδιαφερόμενων μερών, επιδεικνύοντας εξαιρετικό επαγγελματισμό ανά πάσα στιγμή».

Ποια είναι τα προσόντα που αναζητά η βασιλική οικογένεια

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει «εξαιρετικές» ηγετικές ικανότητες, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργασίες «εκτελούνται έγκαιρα και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κόστους και βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Η θέση απαιτεί την τήρηση ενός φορτωμένου και συνεχώς εξελισσόμενου προγράμματος, απαιτώντας από το υποψήφιο να παραμένει «ένα βήμα μπροστά» ανά πάσα στιγμή.

«Είτε βοηθάτε στον συντονισμό μιας μικρής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, ενός βασιλικού δείπνου για διακόσια άτομα είτε μιας δεξίωσης στο Κάστρο του Ουίνδσορ για τετρακόσια άτομα, θα εγγυάστε το υψηλότερο επίπεδο δημιουργικής απόδοσης» αναφέρει επιπρόσθετα η αγγελία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης έργων και οργάνωσης, καθώς και αποδεδειγμένο ιστορικό διοργάνωσης εκδηλώσεων υψηλού προφίλ.

Η ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό πίεση και υπερνίκησης εμποδίων είναι απαραίτητη. «Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, σύνταξης, ενημέρωσης και παρουσίασης, ικανότητα απορρόφησης και ταχείας αφομοίωσης συχνά πολύπλοκου και λεπτού περιεχομένου, συνοπτική επικοινωνία μεγάλου όγκου πληροφοριών και σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια. Επιδέξιος στην άσκηση επιρροής και τη διαπραγμάτευση με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ως πραγματικός αρχηγός της ομάδας, θα πρέπει να είστε σε θέση να εργάζεστε ευέλικτα και αποτελεσματικά ακόμη και όταν τα πράγματα είναι απαιτητικά. Με την ικανότητα να σκέφτεστε γρήγορα, νιώθετε εξίσου άνετα να εργάζεστε ανεξάρτητα» συνεχίζει η αγγελία.

Προτιμώμενες δεξιότητες: προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών και εις βάθος κατανόηση των ολοκληρωμένων διαδικασιών τροφίμων και ποτών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην επίσημη ιστοσελίδα έως τις 7 Ιουνίου ενώ η πρόσληψη αφορά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2026 έως τον Νοέμβριο του 2027. Επιπρόσθετα, ο επιτυχών θα έχει 37,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, με αρχικό μισθό από 38.000 έως 40.000 βρετανικές λίρες, ανάλογα με την εμπειρία.

Το προσωπικό των Ανακτόρων δικαιούται 25 ημέρες ετήσιας άδειας, εκτός από τις αργίες. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης δωρεάν εισιτήρια εισόδου σε όλες τις εγκαταστάσεις, καθώς και «αποκλειστικές εκπτώσεις για τους εργαζομένους».